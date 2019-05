A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium dísztermében búcsúztatták el kedd délután a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem által a sepsiszentgyörgyi önkormányzattal és több tanintézettel közösen második éve lebonyolított Ezüst Akadémia Oktatási Program idei végzőseit. Az ötven éven felettieknek szóló ismeretterjesztő előadás-sorozat 225 „hallgatója” oklevelet is átvehetett, amely igazolja, hogy aktívan részt vettek a 13, széles témakört felölelő előadásból álló programban. A végzősöket mások mellett Telegdy Balázs, a Sapientia – EMTE dékánhelyettese köszöntötte.

„Az idő arra való, hogy tisztázza a kételyt, hogy megvilágítson mindent” – idézte ünnepi felszólalásában Szabó Magda sorait Telegdy Balázs, aki szerint a Kossuth-díjas magyar írónő, műfordító gondolatai a tudományos érdeklődésre is tökéletesen ráillenek. Az alapos, kitartó kutatás előbb-utóbb meghozza a várt eredményt. A kutató munkája ugyanakkor soha nem ér véget, hiszen minden állomás után a megismerés vágya tovább hajtja, a valódi siker ezen a területen viszont nem az öncélú tudásszerzésben rejlik – amint azt Barabási Albert László világhírű hálózatkutató A képlet című könyvében is igen alaposan kifejti –, hanem abban, hogy a közönség, a közösség mit nyer vagy nyerhet ebből. Ha nincs elismerő partner, visszajelzés, a tudomány értelmét veszti. Egy kutató akkor tekinthető valóban sikeresnek, ha képes átadni az általa birtokolt tudást, közkinccsé téve azt. A maga részéről úgy érzi, hogy az Ezüst Akadémia előadói tökéletesen megfeleltek ennek az elvárásnak – üzente Telegdy Balázs a népes hallgatóságnak. Ugyanő méltatta azt is, hogy Székelyföldön sikerült teret biztosítani – települések, intézmények összefogásával – egy ilyen kezdeményezésnek, mint az Ezüst Akadémia.

Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere a program kapcsán felidézte, hogy két és fél évvel korábban gondolkodás nélkül igent mondtak az egyetem kezdeményezésére. Az önkormányzatnak kötelessége támogatni minden olyan elképzelést, amely révén a közösség tagjai ilyen szintű és minőségű tudáshoz juthatnak. Az alpolgármester úgy vélte, a programnak három fontos hozadéka is lehet a résztvevők számára: egyrészt az élethosszig tartó tanulásban nyújthat nagy segítséget, fokozza a nyitottságot az új információk, tudnivalók iránt, és nem utolsósorban segít tájékozódni az idősebb generációnak is abban az információdömpingben, amely mára mindennapossá vált, és amely sajnos hemzseg az álhírektől is.

Kondor Ágota, a Székely Mikó Kollégium igazgatója a program kapcsán elmondta, az akadémia újabb példája annak, hogy a tanulás nem ér véget az iskolapadban, ezért is támogatták, támogatják feltétel nélkül a kezdeményezést. Olyan előadók osztották meg tudásukat hétről hétre a hallgatókkal, akik mes­terei saját szakterületüknek, a tudományos élet jeles képviselői, a legalkalmasabbak arra, hogy segítsenek, hogy az idősebb generációnak tagjai is lépést tarthassanak a változásokkal. Az igazgató az őszi viszontlátás reményében búcsúzott a végzősöktől.

Az eseményt Mocanu-Prezs­mer Erika és Lőfi Gellért előadása, valamint az oklevelek átadása zárta.