Ehhez azonban még hozzájönnek mindenféle járulékok, így például az EP-képviselők minden útjukat leírhatják, sőt, napidíjat is kapnak minden egyes olyan alkalomért, amikor méltóztattak részt venni a parlamenti munkában: minden brüsszeli vagy strasbourgi napért 320 euró jár nekik, azaz nagyobb összeg, mint a romániai minimálbér. Igaz, ha az EU-n kívül vesznek részt eseményeken, be kell érniük 160 euróval, de a szállásdíjat már nem nekik kell lepengetni. Szinte minden más költséget az unió, azaz az uniós polgárok fizetnek: egy EP-képviselő 4513 eurót kap havonta működési költségekre, irodabérlésre, telefonbérletre stb. Az uniós honatyák mandátumuk lejártával sem panaszkodhatnak, az EU bőkezűsége a nyugdíjazás után is visszaköszön. (Főtér)

MINT A MÓKUS FENN A FÁN. Az úttörők dalát egy kicsit módosítva énekelhették volna tegnap a Brassó megyei Șirnea faluban. A Törcsvárhoz közeli településen ugyanis tegnap délután egy medve besétált a faluközpontba, felmászott egy fára, onnan aztán nem akart mozdulni. Pedig a csendőrök petárdákkal is próbálták elkergetni, de hiába, a mackó nem mozdult a fáról. Végül a csendőrök a megyei vadászegyesülethez folyamodtak segítségért. (Agerpres)

NEM MINDIG CSAK AZ A HIBÁS, AKI TÉVED. Ploieşti-en egy rendőrautót elütött egy másik gépkocsi az útkereszteződésben, a balesetben a rendőrségi Dacia fejre állt. Az esetben a hivatali kocsit vezető rendőr – látszólag – nem volt hibás, hiszen ő szabályosan hajtott be az útkereszteződésbe, míg az őt elütő másik autó a piroson hajtott át. Ilyenkor a rendőrség a vétkes, és a vétlen autóvezetőt is fújatja – és ekkor jött a meglepetés. Kiderült ugyanis, hogy a szolgálatban levő rendőr kicsit italozott, mielőtt a kormányhoz ült: leheletében literenkénti 0,31 milligramm alkoholt mutatott ki az alkoholszonda. Ami miatt természetesen kollégájuk ellen is eljárást indítottak a Prahova megyei rendőrök. (Főtér)

KUKKOLÁS VAGY ÖNVÉDELEM? Egy közismert konstancai ortodox pópáról kiderült, hogy notórius kukkoló: előszeretettel készített felvételeket 14 éves sógornőjéről zuhanyzás vagy fürdés közben. A rejtett kamerás felvételeket épp a felesége találta meg, és feljelentést tett a rendőrségen. Na meg persze azonnal benyújtotta a válópert. A gusztustalan történetet az illetékes ortodox püspökség eleinte nem kívánta kommentálni, végül mégis kiálltak papjuk mellett – igaz, kicsit nyakatekert magyarázattal. Azt állítják ugyanis, hogy a pópa épp a válóperhez akarta felhasználni a felvételeket. És épp a saját védelmében szerelte fel a rejtett kamerát a lakásban, mert attól tartott, hogy orvos felesége meg akarja mérgezni. És mivel a gyógyszeres szekrény a fürdőszobában van, értelemszerű, hogy ide került a kamera, érvel tovább az egyház. Sőt, továbbmegy a vádaskodásban: azt állítja, hogy épp a feleség vádolható gyermekpornográfiával, mivel ő hozta nyilvánosságra a férje laptopján talált felvételeket. Azt, hogy kinek is van igaza a házastársak közül, a bíróság dönti el. Ami eddig biztos: az ortodox papoknak igenis van fantá­ziájuk. (Főtér)