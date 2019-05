Az Egyesült Királyság július végéig kiléphet az Európai Unióból, ha a parlament még a nyári szünet előtt törvénybe iktatja a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételrendszerét – mondta tegnapi alsóházi felszólalásában Theresa May miniszterelnök.

Theresa May a képviselőket tájékoztatta a brexitfeltételek törvénybe iktatását célzó, várhatóan június első hetében az alsóház elé kerülő tervezet fő pontjairól. Megerősítette: a törvénytervezet előírja majd, hogy a képviselőknek lehetőséget kell adni a voksolásra egy esetleges újabb népszavazásról, de ehhez az szükséges, hogy az alsóház jogszabályba iktassa a kilépési feltételrendszert.

May szerint, ha ez a parlament nyári szünetének kezdetéig megtörténik, akkor az Egyesült Királyság július végéig kilép az Európai Unióból, és onnantól nem kell hatalmas összegeket befizetnie az EU-költségvetésbe, nem kell érvényesítenie az EU-n belüli szabad mozgás alapelvét, és kimaradhat az unió mind szorosabbra vonásának folyamatából.

Az újabb népszavazás lehetővé tételéről szólva a kormányfő kijelentette: ahogy azt számtalanszor elmondta, személyesen ellenzi a második referendumot, mivel meggyőződése szerint a kilépésről döntő, 2016 júniusában tartott első népszavazás eredményének kell érvényt szerezni. „Milyen kép alakulna ki demokráciánkról, ha történelmünk legnagyobb méretű szavazását újból meg kellene tartani csak azért, mert a háznak nem tetszik az eredmény? Milyen hatással lenne ez a demokráciára, milyen erőket szabadítana el?” – kérdezte. A miniszterelnök ugyanakkor kijelentette: érzékeli, hogy mennyire „valódiak és erőteljesek” az újabb népszavazással kapcsolatos érzelmek a képviselők körében.

Theresa May a múlt héten jelentette be, hogy a kormány a június 3-án kezdődő héten az alsóház elé terjeszti a brexit-megállapodásban foglaltak törvénybe iktatását célzó tervezetet. Ez nem ugyanaz az elvi határozati javaslat a brexit-megállapodás jóváhagyásáról, amelyet az alsóház eddig háromszor elvetett: a júniusban beterjesztendő tervezet jogszabályalkotó célú indítvány lesz, a kilépés törvénybe foglalásának átfogó menetrendjével.

Ha a brit törvényhozás alsóháza és felsőháza, a Lordok Háza többlépcsős eljárásban elfogadja a beterjesztést, az a kilépési szerződés ratifikációját jelenti. Ennek jelenlegi határideje október 31., vagyis ha a brit parlament addig nem ratifikálja a brexit-megállapodást, az Egyesült Királyság november 1-jén elvileg megállapodás nélkül kieshet az EU-ból.

A miniszterelnök által most előterjesztett törvényjavaslatot azonban súlyos bírálatokkal illették a Konzervatív Párt keményvonalas brexittábora és az ellenzék részéről is. A tory frakció és a kabinet brexitpárti tagjai nem megerősített hírek szerint annak a módját keresik, hogy miként lehetne eltávolítani Theresa Mayt a Konzervatív Párt éléről és a kormányfői tisztségből még a brexit-törvénytervezet júniusra előirányzott vitája és szavazása előtt. Theresa May már korábban felajánlotta, hogy távozik, ha a parlament elfogadja a brexittörvényt, de egyes értékelések szerint a rendkívüli ellenállás miatt az sem vehető teljesen biztosra, hogy június elején egyáltalán az alsóház elé kerül a tervezet.