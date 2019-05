Szavazásra buzdít az MPP

A Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, Pethő István választmányi elnök és Csáki Attila háromszéki szervezeti elnök által aláírt dokumentumban azzal indokolják felhívásukat, hogy a román hatalomtól nem várható megoldás az erdélyi magyarok problémáira, amelyek egyre számosabbak. „Mi békésen, jogaink, kultúránk, hagyományaink szabad gyakorlásával szeretnénk élni szülőföldünkön, és azon vagyunk, hogy az őseinktől örökölt értékeket szabadon gyakorolhassák az utánunk következő generációk is. Ehhez elengedhetetlen, hogy az erdélyi magyarság nemzetközi színtereken tudja hallatni a hangját” – fogalmaznak a közlemény aláírói, arra szólítva az erdélyi magyarságot, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minél több magyar képviselő jusson be az Európai Parlamentbe.

Az MPP felhívása annál inkább is időszerű, mert egy tegnap ismertetett közvélemény-kutatás szerint az RMDSZ nem éri el vasárnap az ötszázalékos küszöböt: az Europa FM kereskedelmi rádió által az IMAS-tól megrendelt, május 2. és 20. között készült országos közvélemény-kutatás adatsora szerint a megkérdezettek alig 3,8 százaléka voksolna az RMDSZ-re. Az IMAS korábbi két – márciusi és áprilisi – felmérése még öt százalék feletti eredményt jósolt a magyar szövetségnek. Az RMDSZ-t más közvélemény-kutatások is a bejutási küszöb alatt mérik, amióta Klaus Iohannis államfő népszavazást is kiírt május 26-ára igazságügyi témákban. A referendum meghirdetése mintegy tíz százalékkal emelte a részvételi hajlandóságot a román választók körében.

Az IMAS most közzétett adatai az ellenzék jelentős előretörését vetítik előre az EP-választáson. Az Európai Néppárthoz tartozó ellenzéki Nemzeti Liberális Pártra a megkérdezettek 28,5 százaléka adná voksát, míg a kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt 21,1 százalékra esett vissza. A harmadik helyen a Dacian Cioloş volt kormányfő által létrehozott ellenzéki USR–PLUS pártszövetség áll, amely három százalékpontot javítva a voksok 19,6 százalékára számíthat. A kormánykoalíció kisebbik pártjára, a Liberálisok és Demokraták Szövetségére a megkérdezettek 9,8 százaléka voksolna. Rajtuk kívül az SZDP-ből kizárt Victor Ponta volt miniszterelnök által alapított Pro Románia pártnak jósolnak biztos EP-képviseletet 9,9 százalékkal. Az IMAS felmérése szerint immár a Traian Băsescu volt államfő által alapított ellenzéki Népi Mozgalom Párt is átlépheti a bejutási küszöböt, és 6,2 százalékos eredményre számíthat.

Romániában alapvetően azon múlik a magyar jelöltlista támogatottsága, hogy van-e eltérés a román és magyar választók részvételi aránya között. Mivel 2007-ben és 2009-ben is a magyarok választási hajlandósága messze meghaladta az országos átlagot, a 6,5 százaléknyi magyarság a leadott voksok csaknem 9 százalékával három képviselőt küldhetett az EP-be. A legutóbbi, 2014-es EP-választáson, amikor a névjegyzékben szereplők 32,4 százaléka adta le voksát, a románsággal nagyjából azonos részvétellel az RMDSZ a voksok 6,3 százalékát szerezte meg, és két EP-képviselői helyhez jutott a Romániának járó 32-ből.