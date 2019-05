Hogyan is működnek a motoros redőnyök? /X/

Redőnymotorok tekintetében kétfélét ismerünk:

- vezetékes, fali kapcsolós redőnymotorok, valamint

- rádióvezérelt redőnymotorok.

A fali kapcsolóval ellátott motoros redőnyöknél fokozott figyelmet igényel, hogy a tápellátástól a tervezett kapcsolóig, majd onnan egészen a redőnymotorig a kábelezés helyét pontosan kell kialakítani a falban. Ezen túl persze a falon kívül is, feltéve, ha lehetőség van egy külső rádióvevő beszerelésére és ezáltal a távirányítóval való vezérlésre.

Távirányítós redőnymotorok esetében egy három eres kábelre van mindenképp szükség, nincs egyéb kapcsoló, sem plusz megszakítás az áramkörben. A motoros redőny méretétől függ, hogy mekkora nyomatékúak az ahhoz használatos redőnymotorok. A legkisebb ezek közül a 10 Nm-es, ezután következik a 13 Nm-es. Mivel ez a két motor a legelterjedtebb, ezért az egyszárnyú teraszajtóig 10-est, majd utána 13 Nm-es motort kapnak a motoros redőnyök.

Ezt követően pedig a 20, 30, 50 Nm-es típusok jönnek, melyek általában motoros napellenzők, redőnykapuk, valamint garázs redőnyöknél kerülnek beszerelésre. Továbbá az NHK motorok is egyszerűen használhatóak, melyeket külön hajtóművel szereltek fel, így áramszünet esetén kézzel is könnyedén működésbe hozhatóak. Ezekkel a motorokkal különböző napellenzők és redőnykapuk esetében találkozhatunk a leggyakrabban.

A redony-napellenzok.hu oldalon kapható olyan fali kapcsoló, ami a vezetékes redőnymotorokhoz köthető. Ez általában rugós vagy billenő típusban egyaránt rendelhető. Kedvünk szerint választhatunk még fali rádióvevőt is, amelyet a megfelelő vezetékes rendszerhez kapcsolhatunk. Ez nagyszerűen kiváltja a fali kapcsolót. Ez az az egység, ami ilyenkor ellátja a fali kapcsoló szerepét, ezen kívül pedig távirányító segítségével is vezérelhető. Ezen felül pedig használható ahhoz is, hogy a kapcsolós motoros redőnyt távvezérlőssé alakíthassuk át.

Az ehhez tartozó távirányítók közül 1, 5, és 15 csatornás típusok is léteznek. A távirányítók 433 MHz-en kommunikálnak, akár két falon keresztül is, maximum 100 méter távolságig. Praktikus, fali tartóval kapható, így a lakásban kedvünk szerint felszerelhetjük. Sőt, ha sokat utazunk, akkor egy időprogramos típust is választhatunk magunknak, amik szintén 1, 5, 15 csatornás változatban érhetőek el. Ebben az esetben minden motoros redőnynek beállíthatunk egy nyitási és egy zárási időpontot, sőt, ezen kívül beállíthatjuk a redőnyöket egy véletlenszerű működésre is. Ez akkor hasznos, ha sokáig távol vagyunk az otthonunktól, mivel az árnyékolók ilyenkor is azt a hatást keltik a külső nézelődő számára, hogy valaki mindig tartózkodik az ingatlanban.