A hővisszanyerős szellőztető berendezésekről /X/

Az Ön számára ismert a hővisszanyerős szellőztető berendezések fogalma? Hallott már róluk, vagy találkozott velük valamilyen cikkben, írásban vagy fórumon? Esetleg még a hasznosságukról is rendelkezik információkkal?

Ha nem hallott még róluk, az sem jelent bajt. Ebben a bejegyzésben ugyanis a hővisszanyerős szellőztető berendezésekről, azok tulajdonságairól, hasznosságáról fogunk írni, illetve azt is megmutatjuk, kiknek érdemes használni ezt a fajta berendezést.

Egész pontosan mi is az a hővisszanyerős szellőztető?

A hővisszanyerős szellőztető, ahogy arra az elnevezése is utal, egyszerre képes ellátni kettős feladatkört. Egyik feladata az, hogy az elhasznált és rossz levegőt hatékonyan távolítsa el a négy fal közül. A másik fontos teendője, hogy ne hagyja a nyíláson egyszerűen csak úgy kifolyni a kifejezetten értékes meleg levegőt, hogy ezzel energiát pazarolva az utcát fűtse. Épp ellenkezőleg, visszanyeri a hőt, illetve visszajuttatja azt, mégpedig a pollenmentes friss levegővel együtt.

Ennek köszönhetően a levegőcserén kívül időt, energiát, valamint pénzt is spórol. Úgy is mondhatjuk, hogy ez a berendezés jelenti a szellőztetés valódi innovációját. Aki egyszer kipróbálja, nem is fogja érteni, eddig miként volt képes nélküle élni.

Miért fontos a hővisszanyerős szellőztető használata?

Azt kifejezetten kevesen engedhetik meg maguknak, hogy a napjaik jelentős hányadát ne a négy fal közé szorítva töltsék el. Elvégre sokan zárt helyiségben dolgoznak, gyermeket nevelnek, vagy egyszerűen sok időt töltenek odabent.

Nem szabad elfeledkezni a minket körülvevő levegő minőségéről, és mindig oda kell figyelni rá, hogy legyen elegendő oxigéndús, baktériummentes, pollenmentes friss levegőnk. Ennek abszolút van egy agyserkentő hatása is, ami a napi teljesítményünket is képes fokozni.

Hogyan lehet igényelni a hővisszanyerős szellőztető berendezést?

A fentieket olvasva remélhetőleg Ön is elismeri, hogy nem érdemes habozni. Még ma jelentkezni tud a Szellőzőshop ügyfélszolgálatán, hogy mielőbb telepíteni tudja a korszerű és modern szellőztető berendezést otthonába.

Ezzel a megoldással Ön is végleg búcsút tud inteni az ablaknyitással összekapcsolt szellőztetésnek, vagy pedig annak a kellemetlen jelenségnek, hogy a friss levegőért cserébe az egekbe nőjön a fűtésszámlája. Hosszú távon ez egy mindenképpen gyümölcsöző befektetés.

