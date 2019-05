ROMÁN KUPA. Szombaton 20 órától rendezik a Román Kupa-döntőt Ploieşti-en, az Ilie Oană Stadionban, ahol a Gheorghe Hagi irányította FC Viitorul és a Costel Enache edzette Astra Giurgiu csap össze. A mérkőzést a Digi Sport és a Telekom Sport élőben közvetíti.

III. LIGA. Idénybeli utolsó mérkőzését játssza a Kézdivásárhelyi SE, amely szombaton 18 órától a Ceahlăul Piatra Neamț vendége lesz a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 30. fordulójában. A felső-háromszéki labdarúgók az előző játéknapon 3–2 arányban győztek hazai pályán a sereghajtó Darabani ellen, a Neamț megyei csapat pedig szabadnapos volt. A KSE és a Piatra Neamț legutóbb a novemberi odavágóban találkozott, akkor a kék-fehér mezesek Kurtuly Róbert szabadrúgásból szerzett góljával gyűjtötték be a három pontot. A céhes városbeli gárda 34 ponttal a tizedik helyen áll, míg a moldvai együttes 35 ponttal a kilencedik pozíciót foglalja el. Egy esetleges győzelemmel a kézdivásárhelyi együttes akár két helyet is előreléphet a rangsorban, ehhez pedig az is kell, hogy a Sporting Liești pont nélkül távozzon a kiesés elől menekülő Pașcani otthonából. További mérkőzések (szombat, 18 óra): Râmnicu Sărat–Șomuz Fălticeni, FC Botoșani II.–Focșani, Bucovina Rădăuți–Foresta Suceava, Sănătatea Darabani–Metalul Buzău, Pașcani–Sporting Liești, Știința Miroslava–Galaci Oțelul, a Gloria Buzău szabadnapos.

IV. LIGA. A 25. forduló programja: * szombaton Barót–Papolci FC (18 óra), Berecki FC–Réty (18 óra) * vasárnap Csernátoni FC–Illyefalva (18 óra), Perkő–Zágon (18 óra), Ozsdolai FC–Bardoc (18 óra), Nagyajta–Kovászna (18 óra), Gelence–Szitabodza (17 óra).

V. LIGA. Rájátszás, 6. forduló (vasárnap, 18 óra): Szotyor–Árkos, Zabola–Hidvég. (miska)