Kedves olvasó, holnap reggeltől különös, zord világra fogunk ébredni. Egy váratlan fordulat következtében ravasz, nyers, öncélú politikai erők fognak hatalomra kerülni, akik a világunkat gyökeresen átalakítják. Felforgatják a politikai élet eddigi szabályait, és – a modern technológiák segítségével – egy mindent átfogó, ellenőrző és uraló diktatúrát hoznak majd létre. Többé nem lesznek szabad választások, hiszen a rivális politikai pártokat, de még a civil szervezeteket is felszámolják, a másképp gondolkodókra azonnal lecsapnak, börtönökbe vagy munkatáborokba zárják kritikusaikat. Ugyanilyen gyanúsak lesznek a nemzeti, faji, vallási vagy szexuális kisebbségek is, és – független igazságszolgáltatás híján – tömegével jutnak az előbbiek sorsára ők is.