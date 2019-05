A felmérés eredményét látva éppen a LARICS kutatói lepődtek meg legjobban, pedig végül is saját munkájuk gyümölcse érett be. Ugyanis a kutatólaboratórium boszorkánykonyhájában jeles személyiségek (még akadémikusok is!) gyártják a teóriákat, keverik a mérget és a mákonyt, amivel a közvéleményt etetik. Működik azokban történelemhamisítás, félreinformálás, uszítás, gyűlöletkeltés is. A nép meg vevő a kábítószernek is tekinthető szövegre, ami aztán kifejti hatását és mellékhatásait: félelmet kelt, gyűlöletet szít stb. Segítségükre jönnek azok is, akik napestig riogatnak a magyar veszéllyel tévéadásokban, folyóiratokban. Most a laricso(ko)sok mégis mintha saját munkájuk hatékonyságán csodálkoznának, ami a közvélemény-kutatásban mutatható ki. Ha nem tévedés, amit a románok gondolnak, akkor azt tisztázni kell, ha valóban vannak ilyen fenyegetések, veszélyek Magyarország részéről, akkor tenni kell ellene, nem tétlenül nézni! – állítják.

Azok után, amiket sulykolnak, mit gondoljon az egyszerű román polgár, látván például, hogy Orbán Viktor eddig csak júliusban jött a Tusványosi nyári egyetemre, de az idén már májusban is itt volt Nagyszebenben az uniós csúcson. De az nem volt elég, hisz elment (szerencsére nem fehér lovon, mint Horthy Miklós 1940-ben) Nagyváradra, Kolozsvárra, sőt Kerelőszentpálra is, Románia legnagyobb takarmánygyárának felavatására. Többször beszélt már a Bécset és Budapestet Kolozsvárral összekötő gyorsvasút megépítéséről. Elképzelhető, hogy a magyarok az autópályákat is azért hozták el a román határig, hogy ha Erdélyt megkaparintják, gyorsan tudják továbbépíteni. Attól félhet a jámbor román, hogy ha bekebelezik Erdélyt, akkor szokás szerint ismét el fogják nyomni az itt élő több mint ötmilliójukat. Románia majdnem háromszor akkora, mint Magyarország, és miniszterelnökünk, Dăncilă asszony nem ismerheti minden zegét-zugát, így bizony sokszor azt sem tudja, hogy hol jár az országban. A minap Suceava megyében volt, és azt hitte, hogy Hunyad megyében jár-kel, azelőtt Galacot tévesztette össze Jászvásárral. Orbán Viktor céltudatosan készül Erdély elfoglalására, ezért minden bizonnyal alaposan tanulmányozott katonai térképeket is, mert vele még ilyen tévedés nem fordult elő. Valószínű egyelőre Erdély társszuverenitását bővíti, hisz arra biztat magyar cégeket, hogy ide ruházzanak be, addig is hozzanak (vagy vigyenek) hasznot Magyarországnak, amíg teljesen ráteszik a kezüket Erdélyre. Mintha az ő dolguk lenne pályázatokat kiírni vállalkozók számára, miközben a román állam is megtehetné, nemde? Műemlék épületeket és műemléket újítanak fel, ezzel akarván bizonyítani, hogy ezer éve itt voltak. Egyértelmű, hogy Nagy-Magyarországban gondolkodnak, de erről a leplet még egyelőre Románián kívül csak Ukrajna rántja le. A szerbek meg egyenesen örülnek ottani beruházásaik láttán. Rá akarják tenni kezüket a fekete-tengeri földgázunkra is. Most olvasom, hogy legutolsó galád cselekedete Orbán Viktornak az volt, hogy elment Washingtonba Trumppal találkozni és befeketíteni Romániát. Leutánoz minket a fegyvervásárlásban, és ezért cserében elvárja, hogy Amerika vegye rá Romániát a fekete-tengeri gázkitermelés engedélyezésére. Értesülhettünk arról, hogy „a magyar miniszterelnök támadást intézett Románia ellen, mert a legmagasabb szinten okoz repedést hazánk, mint a biztonságot szolgáltató ország imidzsén”. Budapest cinikus üzenete az, hogy Románia veszélybe sodorja Kelet-Európa gázellátását.

Ráadásul aztán itt vannak a titkosszolgálatok szerint is nemzetbiztonsági kockázatot jelentő magyarok, akik belülről ássák alá a nemzetet. Ezek az RMDSZ-en keresztül még a román parlamentbe is bejutottak, ahol Budapest érdekeit képviselik és állandóan zsarolják a kormányt. És ha a romániai magyarok elegen elmennek szavazni az európai parlamenti választásokon, akkor képviselőiket eljuttathatják még akár Brüsszelbe is, ahol majd saját jogaik védelmének álcázva, tovább folytatják Románia aláaknázását.