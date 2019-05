Az utolsó szalmaszál?

Nagy szükség volt hát egy kisebb csodára, és az meg is érkezett a román rendőrség egyenruháiban. Házkutatásokat tartottak, ütlegelés és más erőszakos cselekmények, illetve rongálás és lopás miatt nyomoztak, Csíkszentmárton alpolgármesterét hajnali hatkor az ágyból rángatták ki a maszkosok, mint egy közönséges rablót vagy gyilkost. Nemcsak a buzgó román képviselőjelölt ellen elkövetett állítólagos agressziót vizsgálják, de a zsákos akciót is, ami azért is furcsa, mert a konzerváló fólia törvénytelenül felállított keresztekre került. Eddig azonban arról nem érkezett hír, hogy bárki a dormánfalvi polgármesteri hivatalban kutakodna...

Kerekedett tehát egy újabb jó kis botrány, és az RMDSZ eddigi rendkívül lagymatag kiállásai után végre nagyot domboríthatott. Kivonultak a rendőrség elé a Hargita megyei vezető politikusok, ott volt szenátor, képviselő, megyeitanács-elnök, tiltakoztak, támogatásukról biztosították a meghurcolt alpolgármestert, és pár órával később terjedni kezdett a hír, hogy az RMDSZ felbontja együttműködési megállapodását a kormánykoalícióval. A legjobban értesült román hírportálok kiabálták világgá a szenzációt, meg nem nevezett forrásokra hivatkozva, Korodi Attila, képviselőházi frakcióvezető pedig sokatmondó hallgatással erősítette a gyanút. Kora délután aztán maga a szövetségi elnök, Kelemen Hunor foglalt állást: az úzvölgyi helyzet rendezéséig, a temető eredeti állapotba való visszaállításáig nem támogatják a kormány, a koalíció egyetlen kezdeményezését sem, a protokollumot okafogyottnak tekintik. A helyzet tarthatatlan – áll az elnök közleményében, és követeli hivatalos eljárás indítását a dormánfalvi polgármester és mindazok ellen, akik feszültségeket keltettek.

Három nappal a kritikus választások előtt az RMDSZ több fronton is tarolhat, végre igazán erős kiállást mutat az úzvölgyi temető ügyében (vagy legalább ahhoz kapcsolhatóan), hisz eddigi maszatolásuk sokakat eltántorított vasárnapi támogatásuktól, és elhatárolódik a kormányzó szociáldemokraták korrupt bandájától, így próbálván visszacsábítani az emiatt ellenük fordulók egy részét.

Utolsó percben, utolsó szalmaszálként kapaszkodnak e radikális gesztusba. Gyenge, törékeny ez a szalmaszál, s hogy elég lesz-e? Vasárnap kiderül.