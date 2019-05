A pápamobilnak ugyanakkor egyedi rendszáma is lesz, ennek érdekében tegnap sürgősségi rendelettel módosította a kormány a közlekedési törvényt. A pápamobilokat a román fél biztosítja, de a Vatikán azt kérte, hogy a pápát szállító gépjármű Romániában is mindig ugyanazzal az egyedi rendszámmal közlekedjen, amelyet Őszentsége valamennyi látogatásán használnak szerte a világban. Ezeken a rendszámokon a SCV (Stato Citta del Vaticano) jelzés olvasható, fehér alapon piros betűkkel. Ez a színjelzés és az SCV 1 rendszám 1987 óta kizárólag a pápát illeti meg. A tegnap módosított jogszabály felhatalmazza a hazai és Romániába látogató külföldi magas rangú tisztségviselők védelmét, illetve a kiemelt jelentőségű intézmények őrzését ellátó kormányőrséget (SPP), hogy gépjárműparkjába felvegye a pápa szállítására használt, egyedi rendszámmal ellátott gépkocsikat, és azokkal ideiglenes jelleggel május 31. és június 2. között a román közutakon közlekedjen. (MTI)

GYEREKEKKEL VÉGEZTETTÉK EL A PISZKOS MUNKÁT. A Szociáldemokrata Párt a kampányfinisben dobta be azt a kortesdalát, amely miatt a gyermekvédelmi hatóság hivatalból vizsgálatot indított. Az SZDP ugyanis népviseletbe öltöztetett gyerekekkel énekelteti el, hogy miért is kell vasárnap elmenni és rájuk szavazni. Mindehhez egy máramarosi népdal adja a zenei aláfestést, a dalszövegben pedig olyan gondolatok hangzanak el, mint hogy az SZDP véd, oltalmaz, óvodát, iskolát és pénzt ad. És a gyerekeknek jövőt, de hazahozza az emigrált honfitársakat, sőt, feltámasztja az országot. És megvédi Brüsszeltől... Brüsszelben. Érdekes módon a klip végén a „România, trezește-te!” (Románia, ébredj fel!) jelmondat is elhangzik, melyről korántsem a SZDP-re, inkább az elmúlt években az igazságszolgáltatás átszervezése ellen tartott kormányellenes tüntetésekre lehet gondolni. (Főtér)

KOMOLYAN VESZIK A NYOMOZÁST. A legfelső szintig jutott az eljárás a bukaresti újságírónő ügyében, akit halálosan megfenyegettek a rendőrakadémián címüket plágium útján megszerző doktorok leleplezése miatt: tegnap az akadémia rektoránál, rektorhelyettesénél és további rendőrtiszteknél is házkutatást tartottak az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály ügyészei. Emilia Şercan többször is írt az akadémián gyanúsan könnyen osztogatott doktori címekről, amelyeket a forrás feltüntetése nélkül másolt doktori disszertációkkal szereztek, ennek nyomán kapott halálos fenyegetést: mint kiderült, egy, az akadémián dolgozó rendőrtiszttől. (Főtér)