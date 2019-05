György Attila: Mi

Bolond, öngyilkos nép.

Arra van Kelet. A Cár, Ázsia. Rengetegszer elverték a seggünket, de mi azóta is nosztalgiával gondolunk erre. És testvéreink, az oroszok, a tatárok, a mongolok, a törökök. Akik ha tehették, mindig megsapkáztak minket. De hát Ázsiából jöttünk. Közel kétezer éve? Ki számolja? „Nem ma kezdtük”, ahogyan egy barátom mondja.

Széttépi lelkünket Európa és Ázsia. Az európai szépség, a Madonnák, a reneszánsz, Mátyás, a Corvinák, az Andreanum... és a szabadságvágy, Koppány szelleme, a pusztai lovak, a gulyás, a rovásírás, a zengő nyelv. A Tigris tankok és a lovasíjászat.

Nem haltunk bele. Csoda.

Itt ülünk, és Kelet és Nyugat határán isszuk söreinket. Ami északi ital. Isszuk a pálinkát is, ami nyugati ital. És keletről, és délről is jönnek mérgező, hódító italok: megisszuk. Asszimiláljuk. És itt ülünk újabb ezer évig.

Mert mi vagyunk a híd Kelet és Nyugat között.

És ez jó nekünk. Egymásra nevetünk, kivágunk néhány fát, lelövünk néhány őzet, medvét. Koccintunk egymással. „Ha egy úri lócsiszárral találkoztam, s bevert sárral Nem pereltem, félreálltam, letöröltem.”!

Hát így. Vagy éppen szétszedjük a lócsiszárt, ez is benne van. Éppen Kelet vagy Nyugat jön ki belőlünk. Hangulat kérdése. „Ha küzd ellenséggel” De a jókedv és a bőség ígérete is megvan.

Véreim, így szeretlek. Magyarok.