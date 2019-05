15 271 elítélt a referendumon is szavazni akar. A börtönigazgatóság szerint a börtönökbe mozgóurnákat visznek, hogy az ezt kérelmező elítéltek élhessenek szavazati jogukkal. (Agerpres)

EGYENLŐK ÉS EGYENLŐBBEK. Virginel Iordache úrnak (aki nem mellékesen a Szociáldemokrata Párt Suceava megyei szenátora) megfájdult a hasa. A megyei kórházban gyomorfertőzést állapítottak meg, amely nem halálos, még csak nem is súlyos betegség. Ennek ellenére a szenátor úr mentőhelikoptert követelt, amely azonnal szállítsa Bukarestbe, ugyanis nem volt hajlandó mentőautóval végigfurikázni a fél országon. Az állapota nem indokolta a mentőhelikoptert, a iaşi-i sürgősségi esetek koordinációs központja mégis jóváhagyta a repülést. Bukarestben ugyanazt a diagnózist állították fel, mint Suceaván, de sajátos igényeivel ott is sikerült kiborítania az orvosokat. Az ügyből végül sikerült botrányt kavarni, így az egészségügyi miniszter, Sorina Pintea is kénytelen volt megszólalni. Óvatos nyilatkozatában egyrészt megvédte a szenátort, mondván, ha nem SZDP-s lenne, akkor egészen biztosan nem csinált volna belőle ekkora ügyet az orvosi személyzet, illetve a sajtó. Másrészt azt is elmondta, hogy sürgősségi esetekben az orvosnak kell igényelnie a szállítást, és csak indokolt esetekben lehet igénybe venni ingyenesen. Magyarán: mindenki hibás, csak a szenátor úr nem. (Főtér)

DIPLOMÁCIAI ELŐREJELZÉS. A bukaresti dán nagykövetség Facebook-oldaláról egy bejegyzés: „Mi az előrejelzés?” „Forró vasárnap lesz.” „És utána?” „Lehet, hogy hűvösebb lesz.” A párbeszéd első olvasásra ártalmatlan csevegésnek tűnik az időjárásról. A virágnyelvet lefordítva azonban más a helyzet. A forró vasárnap ugyanis az EP-választásokra utal, az utána következő hűvös nap pedig arra a hétfőre, amikor a legfelsőbb bíróság várhatóan jogerős ítéletet hirdet Liviu Dragnea perében. És minden jel arra mutat, az ország legfőbb urát letöltendő börtönbüntetésre ítélik. Vagyis hűvösre teszik. (Főtér)