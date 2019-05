Távozik Theresa May

Theresa May brit miniszterelnök tegnap bejelentette lemondását, közölve, hogy június 7-én távozik a kormányzó Konzervatív Párt éléről. Ez miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti, de ügyvezetőként utóda megválasztásáig ellátja a kormányfői feladatokat.

Downing Street-i hivatala előtt felolvasott, könnyek között befejezett hatperces nyilatkozatában May felidézte, hogy háromszor is megpróbálta elfogadtatni a parlamenttel a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodást, de kísérletei nem jártak sikerrel. Kijelentette: most is úgy hiszi, hogy helyénvaló volt a kitartó próbálkozás, még akkor is, ha az esélyek nem a sikernek kedveztek. Mára azonban egyértelművé vált számára, hogy az ország érdekeit az szolgálja a legjobban, ha ezt az erőfeszítést egy új miniszterelnök folytatja – tette hozzá.

Távozását bejelentő nyilatkozatában bírálta a parlament kompromisszumképtelenségét a brexit-megállapodás ügyében. Kormányának vívmányai között említette, hogy sikerült leszorítani a tíz évvel ezelőtti pénzügyi válság után örökölt, békeidőben példátlan, a hazai össztermék 10 százalékát meghaladó államháztartási hiányt. Beszéde végére érve, könnyeivel küszködve kijelentette: nem távozik rossz érzésekkel a kormányfői posztról, inkább rendkívüli hálával nyugtázza, hogy szolgálhatta szeretett országát.

Theresa Mayt a 2016-os EU-népszavazás után választották a Konzervatív Párt vezetőjévé és így a kormány élére. Elődje, David Cameron, aki a bennmaradásért kampányolt, a kilépést pártolók győzelme után lemondott.