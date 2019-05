A két végzős osztály tanulói az eddigi hagyományokhoz híven énekszóval, tanáraik és kisebb diáktársaik, valamint a Benedek Elek Óvoda kis székely ruhás óvodásainak a kíséretében vonultak az iskolaudvarról a Kossuth és Petőfi utcán keresztül a Gábor Áron térre, ahonnan – megkerülve a szökőkutat – Erdély egyik legnagyobb, közel ezer ülőhelyes református templomába mentek, amely erre az alkalomra zsúfolásig megtelt. Az ünnepi ballagási istentiszteleten Isten igéjét Bartos Károly iskolalelkész hirdette, aki Isten áldását kérte a végzős tanulókra, majd a köszöntőbeszédek következtek.

Elsőként Farkas Ferenc iskolaigazgató látta el útravalóval, jó tanácsokkal a ballagókat, majd Beder Imre lelkipásztor, a kézdi-orbaiszéki református egyházmegye főjegyzője és Fejér László Ödön szenátor búcsúztatta a végzősöket. Az önkormányzat nevében Derzsi Gyula alpolgármester szólt, Victor Sibianu szakfelügyelő a megyei tanfelügyelőség üzenetét tolmácsolta, Dimény Erika a végzős diákok szülei nevében szólt az egybegyűltekhez. A kisebb diáktársak részéről Jánosi Zsolt XI. B osztályos tanuló szavalattal, Tódor Andrea XI. A osztályos tanuló ünnepi beszéddel, Babos Abigél XI. A osztályos diáklány pedig énekszámmal búcsúzott a ballagó diáktársaktól. Az iskolazászló átadásának ünnepi mozzanata következett. A ballagó diákok búcsút vettek attól, ami négy éven át iskolájuk legszentebb szimbóluma volt, míg a helyükre lépő tizenegyedikes diákok felvállalták az iskola értékeinek, hagyományainak megőrzését, ápolását. A zászlóátadás után a végzős diákok feltűzték iskolájuk lobogójára a szimbolikus osztályszalagokat. Az okleveleket és a könyvjutalmakat Farkas Ferenc és a két végzős tanfolyam osztályfőnöke adta át. A végzős évfolyam legjobb tanulója Kocsis Andrea Zsuzsánna volt, akinek a városháza nevében Derzsi Gyula alpolgármester adta át az önkormányzat különdíját. A Rotary Klub különdíját szintén az alpolgármestertől vehette át Kovács Attila Levente végzős tanuló. A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség különdíját Bucs Anna Krisztina XII. A osztályos diáklány vehette át sikeres tanulmányi, valamint a magyar nyelv és irodalom terén elért eredményeiért. A kézdivásárhelyi Református Kollégium különdíját ebben az évben Kalányos István és Göthér Zsófia XII. B osztályos diákok vehette át szép tanulmányi eredményeikért és az iskolában végzett kiváló munkájáért. A Pro Paedagogium Alapítvány idén Páll Eszter XII. B osztályos diáklányt jutalmazta az iskolában elvégzett eredményes munkájáért és az iskolai tánccsoport keretében kifejtett tevékenységéért. A Kézdi-Orbai Református Egyházmegye is díjazta a kollégium diákjait. Az egyházmegye díját Molnár-Mikola Andrea és Dimény Áron XII. A osztályos diákok vehették át. A kézdivásárhelyi Református Egyházközség különdíját ebben az évben Farkas Paula XII. A osztályos tanuló kapta az egyházközségben elvégzett eredményes munkájáért. A Kézdivásárhelyi Református Egyházközség idén is díjazta az IKE keretében tevékenykedő diákokat, miként a Tanulók Klubja is a fúvószenekarban vállalt szerepükért a ballagó diákokat. A Székelyföldi Omnibus szerkesztősége egy-egy Felső-háromszéki Omnibus-telefonkönyvvel jutalmazta a végzős diákokat, amelyet az utolsó osztályfőnöki órán vehettek át. A végzős diákok nevében a Páll Eszter XII. B osztályos diáklány által előadott népdal után Szabó Barbara XII. A osztályos diáklány mondott búcsúbeszédet, majd a két ballagó osztály egy-egy énekszámmal búcsúzott el iskolájától, tanáraiktól és kisebb diáktársaiktól. A ballagási ünnepség áldással ért véget. Miután a végzősök kivonultak a templomból és az ég felé dobták kalapjukat, hozzátartozóik virágcsokrokkal és ajándékokkal lepték meg őket.

Május 31-én, pénteken 10 órakor a Nagy Mózes Elméleti Líceum négy osztályának 103 tanulója búcsúzik az alma matertől, 11 órakor pedig az Apor Péter Szaklíceum három nappali és egy esti osztályának 65, továbbá két szakiskolai osztályának 58 diákja ballag el.