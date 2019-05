A magyarellenes feljelentései­ről hírhedtté vált Dan Tanasă tavaly ősszel keresetet nyújtott be, a magyar felirat eltávolítását követelve. Sepsiszentgyörgy önkormányzata tegnap megkapta a végleges bírósági döntést, amelynek értelmében marad eredeti, régi állapotában a felirat: SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUM – tudatta a városháza.

A magyar nyelvű feliratról régi fényképek és képeslapok tanúsítják, hogy eredetileg is ott volt az épület park felőli homlokzatán. A romániai jogrend szerint restauráláskor a műemlék eredeti állapotát kell visszaállítani.

Hasonló, szintén a feljelentő által indított per nyomán tavaly el kellett távolítani a kollégium bejáratáról a címer alatti, bronzbetűkkel kirakott magyar nyelvű feliratot, annak ellenére, hogy mellette volt a hivatalos kétnyelvű iskolatábla. Jelenleg három nyelven hirdetik bronzbetűk az intézmény nevét.

Antal Árpád polgármester még 2018 októberében megköszönte a mikós diákok törvényszéki döntés utáni szolidaritásvállalását, amikor a felirat eltávolítása után az intézmény ablakaira ragasztották ki a Székely Mikó Kollégium betűit. „Az a tény, hogy kiálltak iskolájuk mellett, hosszú távon talán fontosabb, mint maga a felirat” – fogalmazott akkor a polgármester.