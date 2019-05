Az ünnepség hagyományosan az iskolazászlók bevonulásával kezdődött. A zászlóvivők a Plugor Sándor Művészeti Líceum rézfúvós kvintettjének zenei kíséretében léptek be a templomba, ahol a jelenlévők állva fogadták a zászlós menetet. A Gaudeamus elhangzása után Papp Attila házigazda lelkész mondott előfohászt, Péter Sándor, az RMPSZ Kovászna megyei elnöke pedig az ökumenikus ballagások kezdetére emlékezve nyitotta meg az ünnepséget, hangsúlyozva, huszonkét esztendővel ezelőtt közel ezren ültek a padokban, jelenleg annak felénél alig több a ballagó magyar diák Sepsiszentgyörgyön. A fiatalokat arra kérte, higgyenek az igazságban, és abban, hogy helyük van a világban, valamint értékeljék, hogy szabad emberek.

Kovács Károly katolikus plébános Szent János evangéliumából idézett, majd a szeretetről beszélt, amely mindannyiunkat közelebb visz Istenhez, ugyanakkor arra buzdította a diákokat, legyenek merészek és merjenek álmodni. A ház tetőzetét, ajtóit, ablakait ki lehet cserélni, ha szükséges, de az alapját nem, ezért fontos, hogy mi képezi ezt az alapot – erről beszélt Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Szerinte a város az alap, amelyre lehet építkezni. A város támogatja a fiatalokat, mert úgy vélik, mindannyiuknak jár a hamuban sült pogácsa – mondotta.

Kiss Imre megyei főtanfelügyelő úgy fogalmazott, felnőttnek lenni jó, mert önállósággal jár, függetlenséget és felelősséget ad. „De egyben nehéz is, mert a minket körülvevő világban túl nagy a szabadság, amelyet, ha rosszul értelmeztek, bedarálhat, elbizonytalaníthat és tévútra vezethet az egyre erősödő anyagi javak hajszolásának kísértésével. Éppen ezért ebben a világban kellenek a kapaszkodók, az intelmek, bölcsességek, jó tanácsok, mert ezek nélkül nem találjátok meg vagy könnyen elveszíthetitek a jó irányt, olykor lekésve a jó döntések meghozatalának a lehetőségét” – mondotta. Arra biztatta a végzősöket, éljenek a lehetőségekkel, legyenek erősek, szerezzenek tudást, tapasztalatot, de ne tartsák meg maguknak, gazdagítsák vele Székelyföldet, amelynek kapui mindig nyitva állnak előttük.

Szabó Margit, az RMPSZ alsó-háromszéki elnöke emlékeztette a ballagókat, hogy mi mindent hagynak maguk mögött, jót és rosszat, de nézzenek előre, küzdjenek és bizakodjanak.

Az ünnepségen mind a hat iskola diákjai felléptek. Tomsa Johanna (Mikes Kelemen Elméleti Líceum) és Szafta Antal (Puskás Tivadar Szakközépiskola) a diákok nevében mondott köszöntőt, Gergely Ágnes (Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola) és Ungurán Károly (Református Kollégium) verset mondott, a refisek zenei összeállítással is bemutatkoztak, a Plugor Sándor Művészeti Líceum rézfúvósai a nyitányon kívül is zenéltek, énekelt a Székely Mikó Kollégium kórusa. A diákokért, a pedagógusokért, az iskolákért imát mondott Kovács István unitárius lelkész, az áldást Zelenák József evangélikus lelkésztől fogadták a jelenlévők. Hagyományos mozzanatként a szervezők megajándékozták az iskolaigazgatókat, az ünnepség himnuszaink eléneklésével és az iskolazászlók kivonulásával ért véget.