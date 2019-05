Eltévesztették a házszámot

Minősíthetetlen hangnem, egymás minél alpáribb címkézése, ellenségképgyártás (itthon és Brüsszel kapcsán), válogatott nacionalista kirohanások (nem csak a magyarságnak címezve) bőven kijutottak minden szereplő részéről, akik viszont valahogy elfeledték, hogy pontosan miért is kampányolnak, hová szeretnének eljutni az istenadta nép szavazatai révén.

A vélt vagy valós ellenfél gyalázása közepette a legizgalmasabb nyilatkozatokban sem lehetett fellelni, hogy pontosan mit is szeretnének tenni azok, akik a legfőbb európai döntéshozó szervek egyikébe készülnek. A programot lazán elfelejtették közölni, vagy néhány közhelyet lengettek: a schengeni csatlakozás elérése, az igazságszolgáltatási felügyeleti mechanizmus feloldása (a korrupció felszámolásával párhuzamosan), uniós források lehívása, vagy a legjobb: ők Románia megmentői, a gazdasági csodák megteremtői, a nemzeti büszkeség és az ország becsületének vissza­állítói, az igazságtalanság elleni harc bajnokai. És ezt Brüsszelben is megmutatják, megmutatnák. Hogy kitől kellene megmenteni, azt nem közölték egyértelműen, csak annyit, hogy az országra törő, a helyzetét bizonytalanná tevőkről van szó. A másik végleten pedig ott állnak azok az (ön)jelöltek, akik például a Moldovai Köztársaság Romániával való egyesülését akarnák elérni az EP-ben. Utóbbiaknak talán nem ártana gyakrabban könyvtárba járniuk, netán az internetet bújniuk, mert sosem késő elkezdeni tanulni, tájékozódni, ha már egy ilyen kalandba vág bele az ember.

A politikai mélyrepülés vitathatatlan bajnoka ez alkalommal az elviekben pártpolitikailag semleges Klaus Iohannis államfő, aki még a látszatát sem próbálta megőrizni a függetlenségnek, és példa nélküli módon borult össze a nemzeti liberálisokkal.

A kivételekről is szólni kell természetesen. Ez az RMDSZ, amely valóban az Európai Unióra fókuszáló, az odavágó kérdéseket feszegető kampányt tudhat maga mögött, legyen szó a gazdák támogatásáról, általában a pénzek elosztásáról vagy a nemzeti kisebbségek jogvédelméről. Más kérdés, hogy mindezzel párhuzamosan pár belpolitikai történés elég erőteljesen beárnyékolja az egészet, hogy mennyire, arról a szavazók döntenek majd az urnáknál.

Bárhogyan is forgatnánk, minden idők leg­alacsonyabb színvonalú kampányán vagyunk túl, mely felszínre hozta a román társadalom sokszorosan leülepedett mocskát. Történt mindez egy olyan választás kapcsán, melynek valóban komoly a tétje, de amelyről a romániai átlagpolgár nagy eséllyel most sem tud eleget, talán érteni sem igazán érti, a politikum pedig súlyosan eltévesztette a házszámot, egész más udvarán szórja átkait.