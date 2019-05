Kalapos legénykék, lányok piros pántlikás hajfonatokkal, mindannyian székely ruhát öltöttek a megmérettetés napjára, a Kónya Ádám Művelődési Ház színpadán virágok, mézeskalácsok közt ülve meséltek. Idén tizenheten hozták el történeteiket, amelyeket a „bölcsek tanácsa” – Szebeni Zsuzsa, Szőcs Imola, valamint Péter Orsolya – értékelt, miközben pedagógusaik mellett szülők, nagyszülők, testvérek szurkoltak nekik a nézőtéren. A találkozó igazán hangulatosra sikeredett, hiszen számtalan vidám mesét hallhatott a közönség, s akadt köztük néhány tanulságos is. Ilyen volt a falusi legényé, aki a mezei munka helyett inkább a kutya mellé feküdt henyélni, ám a nap végére ráébredt: éhen marad, ha nem dolgozik.

A megmérettetés játékra, kikapcsolódásra is lehetőséget adott, a jól megérdemelt szünetben frissen sült fánkkal kínálták a mesemondó sereget és a vendégeket. Egyik mesemondó kislány megjegyezte, jó érzés mesélni, hogy mások is örüljenek, s többen megerősítették, kedvelik a meséket, estéről estére szüleikkel együtt olvassák azokat. S hogy ez a következőkben is így maradjon, arról Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Elek apó cimborái Alapítvány, illetve a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja gondoskodott, támogatásuk révén minden gyermek mesetarisznyájába könyvek, édességek is kerültek.