Június végén tartják a Székely Vágtát

A módosítást a Nemzeti Vágta szervezőinek javaslatára vezették be egyrészt az időjárás változékonysága miatt, ugyanakkor ezzel a lovakat is kímélik. A nyerteseknek járó díjak is módosulnak, a Székely Vágta győztese 6000 lejes pénzjutalomban részesül, a második, harmadik és negyedik helyezettek jutalma 4000, 3000, illetve 2000 lej lesz, az előfutam győztese is ugyanennyit kap. A Góbé futam esetében a legjobbak 3000, 2500, illetve 2000 lej összegű nyereményre számíthatnak. Az érdeklődők június 14-ig jelezhetik részvételi szándékukat.

Sepsiszentgyörgy alpolgármestere szerint a nagy népszerűségnek örvendő rendezvény költségeihez ebben az évben a megyei önkormányzat is hozzájárul, s várhatóan a megszokott nagy lovas produkció kiadásait támogatják. Ebben az évben a Nemzeti Lovas Színház Kincsem című zenés-lovas előadását láthatják az érdeklődők az Óriáspince-tetőn. Bár ezúttal nem tartanak fogathajtó versenyt, a Székely Vágta idei kiadásán regionális díjugratókupát szerveznek, amelyre mintegy 80 versenyzőt várnak. (dvk)