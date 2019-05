Reggel hét órától este kilencig tartanak nyitva a választási központok Romániában, több mint 18 millió polgárt várnak az urnákhoz, hogy Európai parlamenti képviselőt válasszanak és igennel vagy nemmel válaszoljanak a Klaus Iohannis államelnök által feltett két, igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó népszavazási kérdésre. A Országos Választási Iroda óránként frissíti adatai és ebből kiderül, a mostani voksoláson nagyobb az érdeklődés, mint a 2016-os parlamenti, vagy az öt évvel ezelőtti EP-választásokon. Háromszék ez alkalommal is a lista végén kullog, Hargita és Maros megyében azonban az országos átlagnál nagyobb a részvétel.

Délelőtt 10 órakor az EP-voksoláson 6,56 százalékos volt az országos jelenlét, a referendumon pedig 5,24 százalékos. Eddig az óráig Háromszéken a választópolgárok 5,98 százaléka szavazott az EP-képviselőkre, és ellentmondva az országos tendenciának, többen - 6,61 százaléknyian - voksoltak a referendumon. Hargita megyében hasonló a tendencia, 7,78 százalék voksolt a referendumon és 7,52 százalék választott képviselőt. Részvétel szempontjából vezetnek a déli megyék, élen Teleorman 8,99 százalékos részvétellel a választásokon, 7,15 százalékossal a referendumon.

A 2016-os parlamenti választásokon délelőtt 10 órakor 5,33 százalékos volt a jelenlét, akkor urnazárásig, a polgárok 39,49 százaléka adta le voksát. Öt évvel ezelőtt az EP választásokon 10 óráig 4,61 százalék járult az urnákhoz, a végső részvétel pedig 32,44 százalékos volt.

12 órás adatok

Délben 12 órakor az EP választáson országosan 15,06 százalékos volt a részvétel, a referendumon kicsit kisebb, 12,55 százalékos. Háromszék továbbra is átlag alatt teljesít, a választáson 12,39 százalék, a referendumon 11,34 százalék vett részt eddig az óráig. Egyelőre a városokban nagyobb a részvételi arány, 12,45 százalék szavazott, falvakon 10,15. A népszavazáson a megyei városokban 12 óráig 11 százalék voksolt, falvakon 9,59 százalék.

Az erdélyi megyék közül egyelőre Szeben és Kolozs megyékben nagyobb az átlagnál a szavazókedv, a listavezetők többnyire a déli megyék. Hargita és maros megye kicsivel az átlag alatt marad, Háromszéknél is gyengébben teljesít Szatmár és Máramaros.

Alacsony a magyar részvétel

A 10 órás adatok szerint 11,8 százalékkal kisebb a magyar részvétel a románokéhoz képest – értékelte az első választási adatokat Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke.

„A kora délelőtti adatok szerint nagyobb a szavazási kedv a román vidékeken, mint a magyar településeken” – mutatott rá az ügyvezető elnök, majd hozzátette: a 10 órás részvétel magasabb, mint a korábbi EP-választásokon, illetve a 2016-os parlamenti választáson. „Míg 10 órakor az országos részvétel 6.7 százalék, addig a magyarok 5.9 százaléka vett részt a választásokon. Ez azt jelenti, hogy 11,8 százalékkal maradt alul a magyar részvétel, a románokéhoz képest. Románia régiói közül Erdélyben a legalacsonyabb a részvétel. Az erdélyi magyarok által jelentős arányban lakott megyék közül Kolozs megyében kiemelkedő a részvétel, jelentősebb lemaradás Kovászna és Szatmár megyékben tapasztalható” – részletezte a 10 órási adatokról szóló tájékoztatójában az ügyvezető elnök.

Az RMDSZ az előző országos- és európai parlamenti voksolásokhoz hasonlóan a 2019-es EP-választások napján is valós időben figyeli a magyarok részvételét. Vasárnap délelőtt Barna Gergő szociológus röviden ismertette a szövetség kampánystábjának munkamódszerét. A magyar nemzetiségű lakosság választási részvételének becslése a Központi Választási Iroda (BEC) által a SIMPV monitorizáló rendszer által rögzített valós idejű, közigazgatási egység szintre összevont adatain alapszik. Az RMDSZ csapata abból a hipotézisből indul ki, hogy az egyes településeken belül a magyarok részvétele megegyezik a románok részvételével. A friss adatokat összehasonlítják a 2009-es és a 2014-es európai parlamenti választások megyei szinten becsült részvételei adataival, illetve a 2016-os parlamenti választások településszinten (SIMPV) becsült részvételi adataival. Az RMDSZ négy időpontban (10, 13, 16, 19 óra) tesz közzé az országos részvételt és a magyar részvétel becslést, illetve a két adat közötti abszolút és relatív különbséget.

Részvétel 14 órakor

Hargita megye megmozdult, de Háromszéken továbbra is az országos átlag alatt maradt a jelenlét az urnáknál, igaz immár a sor végéről sikerült megyénknek is felzárkóznia a középmezőnybe. A 14 órás adatok szerint Romániában a szavazásra jogosultak 24,61 százaléka járult az urnákhoz szavazni a következő Európai Parlamentbe küldött képviselőkről, Kovászna megyében 20,55 százalék. A népszavazásra leadott voksok aránya országosan 19,66 százalék, Háromszéken 18,96 százalék.

Továbbra is a városiak jelenléte nagyobb, kicsivel több, mint 20 százalék, falvakon 17,45 százalék járult az urnákhoz. Sepsiszentgyörgyön 21,74 százalék szavazott 14 óráig, Kézdivásárhelyen 19,34 százalék, Kovásznán átlag fölött, 27,11 százalék, Baróton pedig jelentősen alatta, 15,57 százalék. A statisztikák szerint legaktívabbak a 45-65 év közötti szavazók, nagyon kevesen éltek azonban ezen jogukkal a 18-24 év közötti korosztályból.

2014-ban az EP választásokon 13 órakor 12,57 százalékos volt a jelenlét, Kovászna megyében 11,27 százalékos. Akkor a végső részvétel 21 órakor 32,44 százalékos volt.

17 órás adatok

Délután öt órakor az EP választásokon szavazók száma meghaladta az öt évvel ezelőtti hasonló voksolás végleges adatait, több mint 6,5 millióan (35 százalék) nyilvánítottak véleményt. Háromszék továbbra is az országos átlag alatt teljesít, a templomozást követő csúcs után ismét lankadt a szavazási kedv, 17 óráig 55 ezer (30,5 százalék) adta le voksát. A népszavazásnál valamelyest „gyengébb” a jelenlét országosan 29,22 százalék, megyénkben 28,3 százalék.

Nem zárkózott fel Háromszék-19 órás adatok

Az esti órákra megmaradt az egész nap tapasztalt tendencia, országosan óráról órára nőtt a részvétel, a magyarok azonban kisebb arányban vonultak az urnákhoz, mint a románok.

19 órakor az országos részvételi arány az EP választásokon elérte a 42,87 százalékot, Háromszéken azonban továbbra mérsékelt a voksolási kedv, több mint öt százalékos a lemaradás, az erre jogosult polgárok 37,29 százaléka járult az urnákhoz. Hargita megye valamelyest jobban teljest 41,61 százalékkal közelít az országos átlaghoz és hasonló az arány Maros megyében is, ahol 42,87 százalék voksolt.

Az államelnök által kiírt népszavazás már hat óra előtt elérte a 30 százalékos érvényességi küszöböt, hét órakor a szavazók aránya országosan 35,86 százalékos volt, Kovászna megyében 34,5 százalék válaszolt Iohannis kérdéseire.

Frissítés: bajban az RMDSZ?

Ha elmarad a magyar részvétel az országostól, veszélybe kerül az 5 százalék – Barna Gergő szociológus a 18 órás adatokról. „A 18 órás részvételi adatokat nézve továbbra is azt látjuk, hogy jelentősen megugrott a részvétel a korábbi EP-, és a 2016-os parlamenti választáshoz képest – ez ki is fog tartani urnazárásig” – fogalmazott Barna Gergő szociológus.

Habár valamelyest felzárkóztak a magyar megyék is, továbbra is 3 százalékos a lemaradás az országos részvételhez képest. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy délután 4-6 óra körül kiegyenlítődik a román és a magyar részvétel, de ez most nem történt meg” – szögezte le.

A szakember szerint teljesen más dinamikát rajzolt ki a mai nap, mint a korábbi választások, ezért nehéz megmondani, hogy mi fog történni a következő két és fél órában. „A részvételkülönbségtől függ az eredmény: ha elmarad a magyar részvétel az országostól, veszélybe kerül az 5 százalék” – mondta.

Frissítés: Végleges részvételi eredmények

Minden várakozást felülmúlt a romániai polgárok mai szavazókedve, a legbizakodóbb előzetes becslések 42-43 százalékos jelenlétről szóltak, ezzel szemben 8, 942 millió névjegyzékben szereplő (48,95 százalék) vett részt a mai voksoláson. EP választáson még soha ennyien nem szavaztak Romániában, de többen járultak az urnák elé most, mint a 2016-os parlamenti választásokkor. Ismét cirkusz volt a külföldi szavazókörzetekben, de több nagyvárosban – például Kolozsváron – csak hosszas sorban állás árán lehetett szavazni. Vidékünkön nem volt ilyen gond, még a dél körüli csúcsidőben is pár perc alatt lebonyolítható volt a folyamat.

A nagyon magas részvétel azt jelenti, hogy az RMDSZ-nek legalább 447 ezer szavazatot kell összesítenie, hogy elérje az 5 százalékos részvételi küszöböt. Ha nem sikerül, az erdélyi magyarságnak nem lesz képviselője a következő EP-ben.

Háromszéknek az utolsó két órában sem sikerült behoznia lemaradását, folyamatosan 5-6 százalékkal kisebb volt a részvétel az országos átlagnál. Végül este kilencig 42, 79 százalék szavazott.

A referendumon az országos arány 41,23 százalék volt, Háromszéken 39,75 százalék nyilvánított véleményt.