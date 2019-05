A hezitáló idénykezdés után a sepsiszentgyörgyi/kolozsvári versenyzői párosunk nagyon bízott a remek aradi szereplésben annak tükrében, hogy tavaly a régi 7-es – a mostani RC4 – géposztályban az első, a kétkerekeseknél a harmadik, összetettben pedig a tizedik helyen fejezte be az aradi ralit. Sajnos Szabóék mellől már az első nap elpártolt a szerencse, s ami rosszul indult, az rosszul is ért véget számukra.

– Nem tudtuk befejezni a versenyt, így egy rossz hétvégén vagyunk túl. A rali előtti teszten jól beállítottuk az autót, így reménykedtünk a jó szereplésben. Pénteken esett az eső, s csak egy pótkerékkel vágtunk neki az első négy szakasznak. Pechünkre háromszor kaptunk defektet, s a negyedik gyorsot úgy fejeztük be, hogy mindkét hátsó gumink ki volt lyukadva. Mivel a defektek miatt sok időt veszítettünk, Rareșsel úgy döntöttünk, nincs értelme kihajtanunk magunkat, hiszen már pénteken elúszott számunkra a dobogó. Így tesztelés céljából álltunk rajthoz szombaton. Aznap is esett az eső, s az ötödik próbán a bal első kerékkel súroltam egy beton hídlábat, ami végül végzetesnek bizonyult számunkra. Még egy kilométert tudtunk menni, majd a lengőkar egyik csavarja megadta magát és eltört, ami miatt maga a kerék is kitört… Lenulláztuk ezt a versenyt, a napokban pedig össze kell üljünk a csapattal és ki kell veséznünk a történteket – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Csongor.

Az Arad Rali (65 egység vett részt) a címvédő Simone Tempestini sikerével ért véget, aki megnyerte a határ menti futam összes gyorsasági szakaszát és magabiztos diadalt aratott. Szabóék hiányában az RC4-es kategóriában a Mihnea Mureșan/Marc Bâncă (Peugeot 208 R2) kettős győzedelmeskedett, míg a kétkerekesek között az Adrian Teslovan/Cseh Vajk Imre (Citroën DS3 R3T Max) duó nyert.

A Dunlop román ralibajnokság 2019-es kiírása június 21-én a Bákóban és környékén megrendezendő Moldva Ralival folytatódik. (tibodi)