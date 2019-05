A Bunduc–Stanciu, Păun, Cîrstian, Gajdó (Ghinea, 67.), Gazda, Kanyó, Ştefănescu, Tompa, Veress B. (Tankó, 70.), Bukur (Vârtosu, 50., Esztolyka 82.) összetételű kézdivásárhelyi csapat az első pillanattól türelmesen irányította a játékot, mígnem a 14. percben Tompa Csaba góljával előnyt szerzett (0–1). A vendég gárda a folytatásban több lehetőséget is kihagyott, előbb Marius Ştefănescu a védőket faképnél hagyva átemelt a kifutó kapus felett, azonban a labda elkerülte a kapu területét, nem sokkal később pedig Veress Botond 12 méterről leadott lövése tévesztett célt, majd Kanyó Szilárd próbálkozása szállt fölé. A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, a házigazdák gyakorlatilag az első helyzetüket gólra váltották a 29. percben, egy szöglet után Vlăduţ Andreş fejelt a hálóba (1–1).

A szünet után folyamatos nyomás alá helyezték a hazai kaput a céhes városi labdarúgók, és gyors egymásutánban háromszor is eltalálták a kapufát: Gazda József szabadrúgása, Tompa ollózása, illetve Silviu Stanciu fejese is a keresztlécen csattant. Nem lankadtak a kék-fehérek, próbálkozásaik a hajrában értek góllá. A 88. percben Ştefănescu beadását Păun vágta a rövid sarokba, bebiztosítva csapata számára sorozatban a harmadik győzelmet (1–2). A Kézdivásárhelyi SE az előző idényben is a kilencedik helyen végzett, tavaly 42 pontot gyűjtött, ezúttal 37 egységet szorgoskodott össze 30 mérkőzésen, mérlege 11 győzelem, négy döntetlen és 13 vereség.

„Gratulálok a fiúknak, jó mérkőzést játszottunk, még akkor is, ha voltak hiányzók. Sajnos nem sikerült felülmúlni a tavalyi kilencedik helyet, de jövőre újra megpróbáljuk, és mindent megteszünk ennek érdekében. Köszönjük mindenkinek, aki támogatott bennünket és szurkolt nekünk” – mondta Gazda József edző-játékos.

További eredmények: Râmnicu Sărat–Șomuz Fălticeni 0–2, FC Botoșani II.–Focșani 1–0, Bucovina Rădăuți–Foresta Suceava 4–1, Sănătatea Darabani–Metalul Buzău 0–4, Pașcani–Sporting Liești 2–3, Știința Miroslava–Galaci Oțelul 5–1, a Gloria Buzău állt.

Az 1. csoport végeredménye:

1. Gloria 23 4 1 77–17 73

2. Rădăuţi 18 3 7 51–19 57

3. Oţelul 16 5 7 46–31 53

4. Miroslava 16 2 10 43–32 50

5. Focşani 14 7 7 41–24 49

6. Suceava 14 7 7 50–39 49

7. Metalul 13 6 9 47–34 45

8. Lieşti 12 4 12 41–36 40

9. KSE 11 4 13 46–51 37

10. Ceahlăul 10 5 13 35–34 35

11. Fălticeni 8 5 15 28–54 29

12. Botoşani 8 4 16 29–45 28

13. Paşcani 7 4 17 33–51 25

14. Rm. Sărat 4 6 18 22–51 18

15. Darabani 2 2 24 21–92 8

A harmadik ligából öt csapat – FK Csíkszereda, Gloria Buzău, FC Rapid, Turris-Oltul Turnu Măgurele és a Resicabányai VSK – jutott a másodosztályba. A 13–16. helyezettek, valamint a leggyengébb 12. (2. csoport, Agricola Borcea) kiesett. Az 1. csoportból búcsúzott a Sănătatea Darabani, a Râmnicu Sărat és a Paşcani.