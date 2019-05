Mint arról már beszámoltunk, az elmúlt hét végén Szatmárnémeti adott otthon a 3 × 3-as női kosárlabda Román Kupa utolsó két tornájának. Szombaton került sor a sorozat elődöntőjére, míg vasárnap tartották a döntő tornát. A viadalon a Nemzeti Liga mind a tizenhárom együttese érdekelt volt, így a Kovács Renáta, Mîrne-Nagy Ildikó, Teodora Neagu és Miska Brigitta összeállítású Sepsi-SIC, valamint a Bölöni Noémivel, Holinka-Miklós Hannával, Voloncs Orsolyával és Kászoni Boglárkával kiálló Kézdivásárhelyi SE csapata is pályára lépett a határ menti városban.

Az elődöntős tornán az A jelzésű hármasban a Sepsi-SIC a Nagyvárad elleni 18–13-as sikerrel kezdett, majd 21–17-re győzött a Marosvásárhelyi VSK gárdájával szemben is, így csoportelsőként jutott a negyedöntőbe. A legjobb nyolc között a zöld-fehérek a későbbi döntős és második helyezett Agronómia Bukarest csapatával találkoztak, amelytől 11–6-ra kaptak ki. A B-csoportban a KSE egy vereséggel nyitott, ugyanis 22–7 arányban maradt alul a majdani tornagyőztes Konstancai Phoenix gárdájával szemben. A kézdivásárhelyiek második meccsüket már megnyerték, hiszen 21–10-re győzték le a Bukaresti Rapidot. A céhes városbéli lányok a negyeddöntőben a Târgoviște csapatával találkoztak, és 22–4-re kaptak ki. A szombati viadal első helyezettje a Konstancai Phoenix együttese lett, azok után, hogy a döntőben szoros meccsen 19–16-ra verte az Agronómia Bukarest alakulatát. A háromszéki csapatok közül a szentgyörgyi végül hatodik, a céhes városbéli pedig a nyolcadik lett.

A vasárnapi döntő torna csoportkörét szintén az első helyen fejezte be a Sepsi-SIC: a szentgyörgyi lányok 16–10-re verték a Nagyváradot, majd 21–19-re a Rapidot. A negyeddöntőben következett az Aradi ICIM elleni 20–13-as siker, a legjobb négy között pedig a házigazda Szatmárnémeti VSK csapatával mérkőztek meg. Az elődöntőt 21–15-re veszítették el a zöld-fehérek, majd a harmadik helyért kiírt párharcban 21–19-re kaptak ki a Konstancai Phoenix együttesétől, és végül negyedikként zárták a női 3 × 3-as kosárlabda Román Kupát. Az ismét a B-csoportba sorsolt KSE számára már nem ment annyira jól a játék, mint egy nappal korábban, és két vereséggel fejezték be a selejtezőket: 21–8-ra veszítették el a Konstancai Phoenix elleni meccset, míg a Marosvásárhelyi VSK 22–7-re verte őket. A viadalt és a Román Kupát végül a Szatmárnémeti VSK zsebelte be, miután a fináléban 21–17-re diadalmaskodott az Agronómia Bukarest csapatával szemben.

A 3 × 3-as kosárlabda Román Kupa végeredménye: 1. Szatmárnémeti VSK, 2. Agronómia Bukarest, 3. Konstancai Phoenix, 4. Sepsi-SIC, ...13. Kézdivásárhelyi SE. (t)