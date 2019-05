Környezetismeret árnyak és fények közt

A nap főszereplője kétségkívül Dzsingisz Kán volt, egy leopárdgekkó – Toró Ákos házi kedvence –, akit nemcsak nézni, de dédelgetni is lehetett, miközben gazdája sok érdekes tudnivalót osztott meg róla. A Váradi József Általános Iskola diákja három éve foglalkozik az egyik legnépszerűbb hobbiállatként tartható hüllővel, melyről egyebek mellett azt is elárulta, remek szabadulóművész, de ideális háziállat és kézhez is szoktatható. Az Ákos hangulatos előadását követő kisfilmet is párnákra kuporodva tekintette meg az egyre bővülő gyermeksereg, akiknek a szervezők – a múzeum időszakos kiállításához kapcsolódva – a méhészkedést bemutató alkotást vetítették le. Kinda István és Simon József filmje Kálnokon járta körül a családi méhészkedés legfontosabb mozzanatait, s hogy a látottak némiképp rögzüljenek is, a vetítés végén a gyermekek kézbe és szemügyre is vehették a lépet.

A rendezvény kapcsán a múzeum előterében rögtönzött tárlat mutatta be az idei év gyógynövényét, halát, gombáját, madarát, rovarját, illetve a 2019-es esztendő emlősét, kétéltűjét, fáját és vadvirágát is. A foglalkozások idején ugyanakkor egy másik filmmel népszerűsítették a madarakat és az egyes fajok hangját. A családi program érdekes színfoltjának bizonyult az árnyszínház, melynek kulisszái mögé Péter Orsolyával, a Cimborák bábtársulat vezetőjével kalandoztak a résztvevők, s arra is lehetőségük adódott, hogy saját készítésű madár- és növényfiguráikkal ki is próbálhassák ezt az egyszerű és szórakoztató technikát.