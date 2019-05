Előző írásunk

Nehéz elmenni a hatalom közeléből, netán annak csúcsáról, ami sokszor a húsos fazekat is jelenti, de azért megtörténik, hogy valaki szedi sátorfáját és lemászik az uborkafáról, ahová korábban felkapaszkodott. Most legutóbb a jelenlegi nagy államfők közül egy nő, Theresa May jelentette be, hogy veszi ridiküljét és távozik az angol kormány éléről, mert nem tudta lezárni Nagy-Britannia kilépési tárgyalásait az unióból. Elhatározása bejelentésekor erősen meg volt illetődve, elérzékenyült és sűrűn hullatta könnyeit. De a britek nem siratják, hisz posztjára már egyből van öt jelentkező.