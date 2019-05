Mikóújfalusi barázdákban

Csak az újat kerestük Mikóújfaluban, s azt, hogy újul-e meg az, ami régi. Ráfért a változás a településre, mert az utóbbi időkben mintha borús felhők takarták volna az eget az Oltfejben található községben. Nehezen indult be az új barázdát szántó ekevas, mélyebbre szeretett volna ásni a vidék sok munkával termékennyé tett podzol talajában, ott, ahol – amíg a szem ellátott – valamikor a Mikók erdejének lombsátora takarta be az altalaj kincseit. A kétszeresére emelkedett költségvetés nem csak gazdaságilag, hanem egy keveset a falu hangulatán is billentett – derült ki Demeter Ferenc polgármesterrel és helyi vállalkozókkal folytatott beszélgetéseinkből.

Jobb költségvetés, kisebb tervek

Miként alakul a község pénzügyi helyzete? – kérdeztük Demeter Ferenc polgármestertől, aki nemcsak az idei jobb költségvetésre várt reménykedve, családja életét is a babavárás izgalma töltötte be.

– A költségvetésünkről tudni kell, hogy a tavalyról elmaradt hátralékainkat is törlesztenünk kellett – válaszolt Demeter –, a bajokat pedig tetézi, hogy az építkezésekben dolgozók minimálbérét megemelték 3000 lejre, mindez pedig gyakorlatilag kivitelezhetetlenné tette 2016-ban kidolgozott tervezeteinket. Meghirdettük a közbeszerzést, de a kivitelezésre – a felmerült értékkülönbségek miatt – egy vállalkozó sem jelentkezett. Így tehát újra meghirdetjük ezeket: újra kell számolni a munkálatok értékét, új szerződés kell, a kivitelezési költségek pedig több mint 57 százalékkal megnövekedtek. A létező dokumentációkat átdolgoztatjuk, egyezkedünk a tervezőkkel. Ezen helyzet miatt idén csak kisebb munkálatok elvégzésére gondoltunk. Elsősorban az ivóvízhálózat felújítása lenne a fontos, már csak azért is, mert hamarosan beindul a rendszerhez kapcsolódó ivóvíztisztító, s kifogástalan minőségű vizet fog kapni a község. Mivelhogy beindítás előtt áll a szennyvízderítő is, nagyon reméljük, hogy ebben az esztendőben le tudjuk zárni az infrastruktúra kiépítését, és a törvény értelmében megkezdhetjük a családi házak kötelező rácsatlakoztatását a rendszerre. Elindítunk még egy pályázatot, ami azt a célt szolgálná, hogy a hivatalon belül önkéntes tűzoltó-egyesületet hozhassunk létre, amelybe már húszan jelentkeztek is. Meghirdetünk egy vezetői állást, vásárolunk egy traktort és egy olyan tartályt, amellyel vizet is tudunk szivattyúzni, és azzal tüzet is lehet majd oltani. A gépet fel tudjuk szerelni idővel hóekével, sánctakarítóval. Sajnos, a hazai törvénykezések nem teszik lehetővé, hogy ezeknek az önkénteseknek, akik a települést fogják szolgálni, valamelyes kedvezményeket is juttathassunk. Egy másik pályázatunkkal a helyi családorvosi rendelő belső részét szeretnénk sürgősen felújítani, ami egyik feltétele annak, hogy új családorvost tudjunk biztosítani a községnek. Sok energiát fordítottam erre az orvoskeresésre, nem sikertelenül, de majd akkor fogom hinni, hogy sikerült, ha elfoglalja helyét a doktor. Most végzi, végezzük az egyszerűnek nem nevezhető papírformaságokat. Más terveink: sajnos, a sportpályán levő épületcsoport utolsó részének felújítását egy telekkönyvi és tulajdonjogi helyzet tisztázása akadályozza, de most a megyei tanács nyújtotta lehetőséget kihasználva újból pályázunk erre. Ugyancsak pályázni fogunk idén a kultúrotthon tetőzetének és belső részének tatarozására. Tavaly a sertéspestis miatt nem tartottunk falunapot, idén azt is be fogjuk pótolni, emellett terv az is, hogy telekkönyveztessük azokat a mellékutcákat, amelyek ebből a folyamatból kimaradtak. Elkészültek a műgyepes minifocipálya tervei, és bízom benne, hogy egy év múlva készen lesz, nagyon várja már a fiatalság. Sajnálom, hogy húzódik, mert kampányígéretem volt, s mindenképpen teljesíteni akartam.

„Mit ér a gond kenyéren és vízen...” – mondja Vörösmarty Mihály A vén cigányban. Azt már mi tesszük hozzá, hogy egy község életében örömben és bánatban is muzsikára van szüksége a székelynek.

– A Nagykürt 95 – mármint a mikóújfalusi, szerfelett megfiatalodott fúvószenekar – nélkül sem közösségi, sem pedig a nemzeti ünnep nem olyan, amilyennek kellene lennie – mondta Demeter Norbert, a fúvósegyesület frissen megválasztott fiatal elnöke. – Van egy jól működő és új hangszerekkel felszerelt fúvószenekarunk. Generációváltás okán Sorbán Miklós karmester és egyleti vezető, aki továbbra is a zenekar tagja, lemondott megbízatásairól. A majdnem teljesen megújult 36 tagú csapatban csak két alapító tag maradt. Polgármesterünk jóvoltából tavaly nyertünk egy uniós pályázatot, amelynek alapjaiból teljesen új hangszerkészletet vásároltunk. Gyakorol a zenekar, bővíti repertoárját, falunapkor a színpadon leszünk – ígérte.



Életünk része a kő

De miképpen az? – teheti fel bárki a kérdést. Azt viszont már tudja a háromszéki ember, hogy az Olt Tusnád és Málnásfürdő közötti szakasza igencsak gazdag vulkanikus eredetű terméskövekben, andezit-féleségekben. Féltucatnyi régi, de ma is működő bányakitermelés ontja magából a jobbnál jobb minőségű épületkövet: világosabb és sötétebb szürkét, pasztellzöld, sőt, vöröses színűt is. Hável Botond a 2012-től működő Prester Kft. vezető-tulajdonosa kérdésünkre elmondta, hogy él még Mikóújfaluban a kőmegmunkálás hagyománya, de számára félőnek tűnik, hogy számos tényező miatt ennek az iparnak is bealkonyodik. Kisebb-nagyobb üzemméretben féltucatnyi családban foglalkoznak ezzel a nem könnyű mesterséggel: díszítő-faragással, kőidomítással, kézi és gépi feldarabolással, megmunkálással. Mi most az utóbbit kerestük. Megpróbáljuk felsorolni a csupán négy szakképzett munkással működő Hável cég által előállított termékeket, mert akinek ilyen építő- és burkolóanyagra van szüksége, itt kényére-kedvére válogathat. Bükszádi andezitből kockakövet, nagyon keresett szegélykövet, kerítésekhez, járdákhoz és házalapokhoz szükséges hasított követ talál.

Megtudtuk azt is, hogy a Málnásfürdő övezetében működő Botos-bánya anyaga sírkeretekre és sírfedőlapok kivágására, burkolásra, teraszok, járdák kirakására, valamint kőből készült lépcsők és ablakpárkányok készítésére alkalmas. Kő portrédomborművek készítésére is van vállalkozó személy Újfaluban. A Hável cég mutatós kőtalapzatok és emlékművek előállítója is. Itt készült a csíkszeredai Márton Áron-szoborcsoport talapzata, a Csíkszéki Huszáregyesület, illetve a sepsiszentgyörgyi zsidó temetőben levő gyermekáldozatok emlékműve is. A „kőüzem” korszerű – részben elektronikus vezetésű – gépi berendezésekkel rendelkezik, a kézi munkaerő minimális, nyeresége jövedelmező és egyelőre megtartóerejű.



A kő mellé virág

Érdekes virág a levendula, de főleg hasznos, és ha valaki nagyon szereti, és tudja, hogy termesztéséből pénzt is lehet nyerni, tudnia kell azt is, hogy mindezt csak kemény és kitartó munkával lehet. Olyan növény ez, amely tulajdonképpen fittyet hány az időjárásra, s lám, Laczkó Bálint nyugalmazott mérnök bebizonyította, hogy ez a mi háromszéki, eléggé szélsőséges klímánk és olykor talán túl szeszélyes időjárásunk, az oly gyakori hőmérséklet-ingadozások sem annyira kegyetlenek számára, mint amilyennek a most élők hinnék.

Laczkó mérnök nevével már találkoztak olvasóink. Ő az, aki virágok, gyógynövények, különlegesebb haszonnövények termesztését vállalta fel. Kertészete tevékenyen űzi el a nyugdíjasokat veszélyeztető unalmat és közönyt. A falu északi felében egy dombra futó közös földparcellát levendulával ültettek be, bizonyítani akarják, hogy az a kegyetlenebbnek hitt háromszéki éghajlati és talajviszonyok mellett is termeszthető. A növénynek sok faja és hibrid faja ismert – tudtuk meg. Őshonos Európában, s az 1700-as években került Magyarországra. Kerti dísznövény, de felhasználják fűszerként, gyógyteaként, a belőle kivont illóolajnak fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatása van, számos kozmetikai termék fontos alapanyaga. Laczkó Bálint kezdeményező kísérlete felette hasznosnak bizonyult, s olyan vélemény is elhangzott, hogy idővel a parlagon hagyott területeket levendulatermesztéssel lehetne hasznossá tenni, ugyanis félcserjeként élettartama eléggé hosszú.

Menekülnek tőle az ízeltlábúak, űzi a hangyákat is. Állítólag nem eszi meg a szarvas, illata miatt a vaddisznó is elkerüli. Piaca is van, s lesz továbbra is, így bepótol a nyugdíjas család költségeibe. A levendula állítólag ezer méter felett is megterem. Mikóújfalu csak 600 méteren fekszik a tengerszint fölött. Jó bornak nem kell cégér – fejezte be mondanivalóját Laczkó Bálint, aki az újfalusi polgármesteri hivatal előtti kis parkot 34 levendulabokorral vette körül. Lám, nem csak Tihany a levendula hazája. Ezen a vidéken történő termesztése egyfajta honosításféle. Jól lehet szaporítani földlabdás dugvánnyal, magjáról nehezebb, mert kevés a csíraszázaléka.

– Én már készítek levendulaolajat és levendulavizet. Feleségemnek is jut munka: ő csomagolja az illatos levendulát szövetzsákocskákba, zacskókba. Kellemes a levendulaillatú ruhásszekrény belseje, ruhamolynak nincs mit keresnie ott!

A székely is gulyásfőző lett

Mikóújfalu déli kapujában magas pannón olvasható, hogy ott gulyást is szolgálnak fel. A Mikóújfalusi csárda hangulatos teraszán átutazó román turisták dicsérték a csárda főztjét, a férfiak pedig a csíki sört: ez a hely is Székelyföld – bizonygatták egymásnak! Nincs ez messze Brassótól – mondták –, egy-egy jó ételkülönlegesség megéri, hogy kiruccanjunk ide!

Sylvester Erika cégvezető tulajdonos megerősítette: sok visszajáró vendége van a Mikóújfalusi csárdának, a közelben dolgozó csoportok megfelelő szállásra leltek itt, és igen kedvelik az ízletes pacal- és borjúpörköltet. Sylvester Erika azt is közölte: május 20-án nyitották meg a sepsiszentgyörgyi Oltmező úton a Karvaly falatozó névre hallgató fabutikjukat.