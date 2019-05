Pénz jár a fiatalok után

Előző írásunk

Csak az újat kerestük Mikóújfaluban, s azt, hogy újul-e meg az, ami régi. Ráfért a változás a településre, mert az utóbbi időkben mintha borús felhők takarták volna az eget az Oltfejben található községben. Nehezen indult be az új barázdát szántó ekevas, mélyebbre szeretett volna ásni a vidék sok munkával termékennyé tett podzol talajában, ott, ahol – amíg a szem ellátott – valamikor a Mikók erdejének lombsátora takarta be az altalaj kincseit. A kétszeresére emelkedett költségvetés nem csak gazdaságilag, hanem egy keveset a falu hangulatán is billentett – derült ki Demeter Ferenc polgármesterrel és helyi vállalkozókkal folytatott beszélgetéseinkből.