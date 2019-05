Pályázási lázban a gazdák

Nagy az érdeklődés a magyarországi finanszírozású de minimis típusú támogatások iránt. Nem hivatalos információk szerint eddig közel tízezer székelyföldi gazda regisztrált a pályázáshoz. Az érdeklődők regisztrációjában, a pályázat összeállításában a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete által működtetett falugazdász-hálózat tagjai is segítséget nyújtanak.

Becze István, az egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta: a Kovászna, Maros és Hargita megyei falugazdászok több ezer gazdának segítettek a regisztrációban. Ugyanakkor szakmai tanácsadást nyújtanak a megpályázandó erőgépeket, eszközöket, fajállatokat illetően is – tudtuk meg az elnöktől.

Felső-Háromszéken több mint száz gazdát regisztráltak, Orbaiszéken, Alsó-Háromszéken közel százötven gazdának segítettek a regisztrációban a falugazdászok, Erdővidéken pedig közel 200-nak.

Nagyon sok gazda traktort kíván vásárolni a pályázaton keresztül. De vannak érdekességek is, Felső-Háromszéken például ribizliszedő gépre, takarmánykeverő kocsira is pályáznak – mondta el Simó Tamás falugazdász. Nagy István erdővidéki falugazda arról számolt be, hogy sokan méhészeti eszközöket kívánnak beszerezni.

Erdővidéken állatvásárlásra is pályáznak, három gazda tejelő, négy gazda húshasznú marhát kíván beszerezni – mondta Mihály Zsuzsa falugazdász. Az állatokra pályázó gazdák számára tegnap délutánra szerveztek megbeszélést a falugazdászok – a lapzártánk után zajló eseményről később számolunk be.