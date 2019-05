Így két nap alatt a szociáldemokraták elkönyvelhették az elmúlt három évtized egyik legszégyenteljesebb bukását: húsz százalékot alig meghaladva leszerepeltek az európai parlamenti választásokon és bezárták a párt teljhatalmú urát. Akibe még annyi becsület sem szorult, hogy látva az általa és elvtelen klikkje által kisajátított párt siralmas választási eredményét, vasárnap este lemondjon pártelnöki tisztségéről. Csupán az államelnöki jelöltségnek intett érzékeny búcsút, ám akkor arra nem gondolt, hogy egy nappal később közéleti pályafutása is dicstelen véget ér.

Tisztségben lévő vezető politikus még nem bukott ekkorát. Dragnea, aki egyben a képviselőház elnöke is – ez a harmadik állami főméltóság az országban! –, tegnap délután egy utolsó csellel még megpróbálta megtéveszteni a lakásánál rá várakozó újságírókat. Pontosabban, inkább átverni próbálta őket, miként ez körében eddig olajozottan működött. Előbb egy fekete, lesötétített ablakú jármű hajtott ki a mélygarázsból, a riporterek sebtében utána eredtek, mert a pártelnök személygépkocsijaként azonosították, és azt hitték, a politikus maga igyekszik a rendőrségre. Mindezt élő adásban közvetítették is, közel fél óráig cikázott a fekete autó Bukarestben, míg kiderült, hogy a vezért egy másik járgánnyal szállítják el. Ám a rendőrség autójában meghúzódó Dragneát mégis észrevették és le is fényképezték, így terve, hogy észrevétlenül surranjon be a Rahova börtönbe, nem sikerült. Remélhető, hogy ez az autós csel Dragnea hattyúdala, utolsó megtévesztési kísérlete. Beszédes, hogy most sem vállalta arcát, hanem lapult, de a börtön előtt így is szembesülhetett az iránta érzett undorral. Egykori elvtársai eközben kiállnak mellette, s ígérik, rendületlenül kézben tartják a kormányrudat, de valójában párton belüli ellenfelei örülnek leginkább az ítéletnek, hiszen nem nekik kell leszámolniuk kényelmetlenné vált vezetőjükkel.

Véget ér-e ezzel a Dragnea és cimborái által meghonosított stílus, bír-e az immár jogerősen bűnözővé nyilvánított vezér bukása akkora elrettentő erővel, hogy választott vezető többé ne helyezhesse mindenek fölé önös céljait? Hiszen az elmúlt két és fél év jobbára erről szólt: Dragneáék mindenféle jobbító szándékot színlelve úgy próbálták érdekeik szerint megváltoztatni a büntetőjogot, hogy mentesüljenek a felelősségtől. Eközben egy primitív, indulatos politizálási módot honosítottak meg, ráadásul gyakran lobogtatták a Nyugat-ellenesség zászlaját is. Félő, hogy Dragnea tömlöcbe küldésével mindez nem tűnik el egyik napról a másikra, hosszú időbe telik, míg a román társadalomban a szakértelem, a tudás és a tisztességesség jelenti majd a meghatározó értékeket az ügyeskedés helyett.