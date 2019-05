Az ötödik alkalommal megrendezett magyarországi filmszemlén a Meszesek című dokumentumfilm első díjat nyert a Kárpát-medence természeti értékeit felsorakoztató, a vidéki életet és a hagyományokat bemutató kategóriában. A film készítői, Kinda István és Vargyasi Levente ugyanakkor elnyerték a Kárpát-medencei alkotói díjat is, vagyis az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) különdíját.

Érdeklődésünkre Vargyasi Levente elmondta, természetfilm kategóriában eddig nem jelentkezett megmérettetésre, de örül annak, hogy a gödöllői filmfesztiválon nem csak a természettel kapcsolatos, hanem az ember és környezete témakörében létrejött filmeket is díjazzák, miként az is elégtétel, hogy a zsűri úgy látta, filmjük értéket jelent.

A Meszesek című, 2013-ban bemutatott dokumentumfilmet korábban már két első díjjal ismerték el filmes seregszemléken, az alkotás néhai Vásárhelyi József vargyasi mészégető életét, mesterségét mutatja be.

Vargyasi Levente azt is közölte, a május 24–26. között tartott filmfesztiválra 98 országból 1400 alkotás érkezett, a filmek közel háromnegyedét most mutatták be. Három nap alatt 146 filmet vetítettek le, a rendezvényen mintegy háromszáz magyar alkotó (filmes és fotós) vett részt. A fesztiválon megtekinthették a csíkszeredai Szabó Szilárd Farkasok – a konfliktustól az együttélésig című filmjét is, ennek elkészítésében a háromszéki Berde Lajos is közreműködött. A gödöllői filmfesztiválon 37 természetfotóból álló kiállítással mutatkozott be a sepsiszentgyörgyi Transnatura Fotóklub.