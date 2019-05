Tamás Sándor szerint megyeszinten kevés hiányzott ahhoz, hogy minden korábbinál magasabb részvételt jegyezzenek. Szerinte ez egyértelműen azt az üzenetet hordozza, hogy a háromszékiek is úgy gondolják, az érdekképviselet feladata továbbvinni a két legfontosabb ügyet: a sajátos nemzetiségi jogok kereteinek bővítését, valamint a nagyobb és méltányosabb támogatásokét. Utóbbit „a több pénzt, kevesebb papírt” elv mentén, a kampány során többször is hangoztatták a támogatások körüli bürokrácia csökkentésének szükségességét.

Tamás Sándor köszönetet mondott mind a szavazópolgároknak, mind azoknak, akik lehetővé tették az 51 317 szavazatot, amelyek az RMDSZ jelöltjeire érkeztek. Az elnök szerint a magyar választók megértették, a magyar ügyeket magyaroknak kell képviselniük Brüsszel­ben.

„Az elmúlt száz évben megtanulhattuk, ha Bukarest képviselte a magyar ügyeket, abból semmi jó nem sült ki” – fogalmazott. A politikus szerint a mostani kampány volt az első, amely során rengeteg visszajelzést kaptak, kritikát is jócskán, melyekből sok tanulságot lehet és kell levonni. Bölcs döntésnek bizonyult, hogy nem csak „politikai kampányszerű kampányt” folytattak, így a konzultációk során olyanokkal is lehetőségük volt szóba állni, akik szkeptikusak voltak, vagy egyenesen elutasították a szövetséget.

Ami a szövetség településenkénti eredményeit illeti, Tamás Sándor elmondta: az elkövetkező tíz napban elemzik ezeket, tizenhárom település az országos átlag felett teljesített, viszont a kullogókról is szót kell ejteni. Az elnök szerint nincs mentség arra a szervezetlenségre és csapnivaló végeredményre, amit például Gelencén az MPP és RMDSZ, illetve Baróton az RMDSZ véghezvitt.

Antal Árpád a kampány kapcsán úgy vélte, román részről mindenről szólt, csak az Európai Unióról nem, a pártok belpolitikai érdekei mentén zajlott. Erre erős bizonyítékok az urnazárás utáni nyilatkozatok. A kampány továbbá arra is rámutatott, hogy Romániában továbbra is vannak „látható és láthatatlan erők, melyek célja a nemzetállam építése, ezeknek az erdélyi magyarság most újból megüzente: az ország jövőjét csak úgy lehet tervezni, hogy abban a magyarságnak is helye van, jogaikat pedig tiszteletben kell tartani.

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint etnikai mobilizálási verseny alakult ki a választás kapcsán, amelyben a magyarság nem maradt alul, mivel ez alkalommal is működött az önvédelmi reflex. Antal Árpád szerint a polgárok azt is megértették, hogy a választás nem az RMDSZ-ről, nem két emberről szólt.

A politikus szerint több konzekvenciát is le kell vonniuk. Az egyik ezek közül, hogy mintegy 5–6 százaléka a magyar választóknak román pártra szavazott. Tudomása szerint ezek fele az Erdélyi Magyar Néppárt támogatói közül kerül ki (bár bizonyítani egyértelműen nem tudja). Már csak ebből kifolyólag is tárgyalást kell kezdeményezni mind az EMNP-vel, mind az MPP-vel az eddig tisztázatlan problémák rendezése végett, hogy a jövőre esedékes parlamenti választásokon elkerülhető legyen ellenkampányuk. Antal Árpád szerint az éppen szakadást megélő EMNP székelyföldi ágával is javítaniuk kell a kapcsolatot. Emellett azokkal, akik a román pártokat választották, tisztázni kell, mit kifogásolnak a szövetség kapcsán, és elvégezni a korrekciókat. Mindenképp el kell kerülni, hogy a jövő évi parlamenti választásoknak is ilyen hangulatban és félelmekkel kelljen nekivágni – fogalmazott Antal Árpád.

A két politikus szerint a választási eredmények mintegy másfél év politikai instabilitást vetítenek előre, amit a parlamenti választások zárnak majd. Ez idő alatt egy nagyjából lebénult államigazgatással kell majd együtt dolgozni. Zárásként megemlítették: a szlovákiai eredményeknek intő jelként kell szolgálniuk Erdélyben is, főként azoknak, akik az etnikai vegyes pártok ötletét népszerűsítik.