A Puskásban is kicsengettek

Románia immár biztosan és végérvényesen belépett a 21. századba. Amit a mindenütt jelen lévő digitalizáción lehet legjobban lemérni. Vasárnap láthattuk, már a szavazásnál is elengedhetetlen az a valamilyen kütyü, ami a személyazonossági igazolvány adatainak ráérős beolvasásával a többszörös voksolást hivatott megakadályozni, nemrég a vasúttársaság adta hírül, hogy otthonról is megvásárolható a nemzetközi járatokra a menetjegy (bár ez az újítás kicsit sántít még, mert valóban megrendelhető a jegy, de a kinyomtatott változatért csak el kell menni az állomásra), és most már a posta is megengedi, hogy otthonról adja fel az ember a csomagot. Sőt, mi az, hogy megengedi: kötelezővé tette! Valószínűleg nem egyik napról a másikra, de hát aki ritkán küldözget csomagot, annak hirtelen a váltás.