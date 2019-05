Rácsok mögött Liviu Dragnea

A legfelsőbb bíróság öttagú bírói tanácsa szavazattöbbséggel hozott tegnapi ítéletében az alapfokon meghozott bírói döntést erősítette meg. Tavaly nyáron az alapfokon eljáró háromtagú bírói tanács Dragnea korábbi büntetését figyelembe véve halmazati büntetésként szabta ki a három és fél év letöltendő szabadságvesztést. A bíróság tegnap az ügy többi kilenc vádlottjának többségét is bűnösnek találta, de többnyire enyhítette büntetésüket, felfüggesztett börtönbüntetéseket szabva ki rájuk.

Mint ismert, Liviu Dragneát 2016-ban már két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték egy választási csalással kapcsolatos korrupciós perben. A most véget ért második ügyben hivatali visszaélés miatt, illetve okirat-hamisításra való felbujtásért állította bíróság elé a korrupcióellenes ügyészség (DNA). A vádhatóság szerint 2006 és 2013 között, amikor a Teleorman Megyei Tanács, illetve az SZDP megyei elnöke volt, az ő utasítására fizettek a megyei tanács költségvetéséből két olyan alkalmazottat, akik nem a gyermekvédelmi igazgatóságnál, hanem valójában a párt megyei szervezeténél dolgoztak.

Az ítélet értelmében Liviu Dragneának 24 órán belül börtönbe kellett vonulnia, hogy letöltse büntetését. Az ítélet kihirdetése után újságírók, kíváncsiskodók és SZDP-ellenes tüntetők gyűltek össze Dragnea háza előtt és a rahovai börtönnél is, hogy jelen legyenek a kormányt háttérből irányító politikus őrizetbe vételénél. A rendőrség segített Dragneának abban, hogy a szabadlábon töltött utolsó percekben elkerülje a nyilvánosságot: a pártelnök nem jelentkezett valamely rendőrőrsön, hanem a rendőrség egy megkülönböztető jelzés nélküli, besötétített ablakú autójában ülve távozott villája garázsából. A Dragneát szállító autó hangoskodó tüntetők, fotósok és operatőrök gyűrűjében érkezett Rahovára és hajtott be a büntetés-végrehajtási intézet kapuján, ahol Liviu Dragnea megkezdte három és fél éves börtönbüntetésének letöltését. A jármű érkezésekor a helyszínen összegyűltek kifütyülték, Tolvaj!, Börtönbe veled! – kiabálták.

A politikus 21 napig karanténban lesz, ez idő alatt orvosi vizsgálatoknak vetik alá, illetve megszabják, hogy milyen tevékenységeken kell részt vennie fogva tartása alatt. A Dragnea bebörtönzését percről percre dokumentálni próbáló román hírtelevíziók az elszállítást megelőzően csaknem fél órán keresztül követtek egy másik besötétített ablakú, a bukaresti forgalomban céltalanul keringő gépkocsit, amely vélhetően éppen figyelmük elterelése érdekében elsőként hajtott ki a Dragnea-villa garázsából.

A szociáldemokrata vezető a képviselőház elnöki tisztségét is betöltötte, amelyet feltehetően automatikusan el is veszített, hiszen az ítélet választójogától is megfosztotta. Az európai parlamenti választásokon várakozáson alul szereplő SZDP-n belül már vasárnap este egyesek a pártelnök fejét követelték, de bebörtönzése után az alakulatnak mindenképpen új vezetőt kell választania.

Nehéz pillanat, de folytatják

A párt irányítását Viorica Dăncilă kormányfő, a párt ügyvezető elnöke vette át, aki mára összehívta az SZDP végrehajtó bizottságát. A miniszterelnök azt is közölte, hogy kormánya nem mond le, csak akkor távozik posztjáról, ha a parlament megvonja tőle a bizalmat. Ami Dragneát illeti, Dăncilă úgy vélte, a pártelnök elítélése „nehéz pillanat” az alakulat számára. Emellett az elnököt és családját is együttérzéséről biztosította, majd leszögezte: nem kommentálják a bíróság döntését. Az alakulat vezetőségi ülését követően a kormányfő arról beszélt, hogy folytatják a kormányprogramot. Bizalmatlansági indítvány benyújtása esetén tiszteletben tartja a parlament döntését, de ez nem jelenti azt, hogy ha valaki kéri a lemondását, ő azonnal be is nyújtja. A miniszterelnök megköszönte a választóknak a szavazatokat, és azt mondta: a párt kielemzi, hogy hol tévedett. Hozzátette: nincsenek szekértáborok a párton belül, és az alakulat egységesebben kerül ki a mostani helyzetből.

Az ítélethirdetést követően Gabriela Firea bukaresti főpolgármester is megszólalt, kijelentve: a Szociáldemokrata Pártnál jelen helyzetben nemcsak személycserékre van szükség, hanem politizálása módján is változtatnia kell az alakulatnak. A bukaresti főpolgármester hozzátette, emberileg sajnálja, hogy Liviu Dragnea ebbe a helyzetbe került, és hogy a történtek a pártra is kihatással vannak. A pártnak ismét jobban oda kell figyelnie az emberekre, meg kell hallgatnia őket, és meggyőződése, hogy a szavazók visszatérnek hozzájuk. Fontos, hogy ne tépjük szét egymást a hatalomért – fogalmazott.

A szociáldemokraták részéről egyébként tegnap kevés reakció látott napvilágot, voltak, akik megdöbbenésüknek adtak hangot az ítélet kapcsán, illetve egyesek egyenesen nevetséges kijelentéseket tettek – Cătălin Rădulescu képviselő például –, de olyan vélemény is elhangzott, hogy míg a párt és a kormány végezte a dolgát, mások stratégiákat gyártottak a tönkretételükért. Az ellenzék részéről a Mentsétek meg Romániát Szövetség nyilatkozott, szerintük az ítélet bebizonyította, hogy büntetőügyeseknek nincs helyük a köztisztségekben, illetve a normalitás felé tett lépésként értelmezik Dragnea elítélését. Victor Ponta a Pro Romania párt részéről magát az ítéletet nem kommentálta, nyilatkozatában viszont a gőgtől és gonoszságtól elvakított embernek nevezte Dragneát, aki szerinte „maga után rántotta a szakadékba Romániát, a kormányt, a parlamentet, egy pártot és milliónyi jóhiszemű ember becsületét”.