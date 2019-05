A Sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza és a Love To Dance Egyesület közös csapata május 22. és 26. között 41 gyerekkel vett részt a horvátországi Dance Star világbajnokságon, ahol az A- és B-ligában kilenc produkcióval szerepeltek. A megyeszékhelyi táncosok világbajnoki címet ünnepelhettek, emellett három ezüst- és egy bronzérmet is szereztek.

A rangos versenyen húsz ország képviseletében 2020 csapat és mintegy 7000 versenyző tette próbára magát. Romániából 135 együttes vett részt, amelyek összesen 36 érmet szereztek, ebből a Love To Dance ötöt vállalt magára. Molnár Enikő táncoktató elmondta, régi álma vált valóra azzal, hogy hivatásos táncosok között versenyezhettek a világbajnokságon. Szerinte minden a terveknek megfelelően alakult, a gyerekek megvalósították mindazt, amit gyakoroltak az elmúlt hónapokban.

Hozzátette: a romániai csapatok nagyon jónak bizonyultak, és ehhez a sepsiszentgyörgyi táncosok is hozzájárultak. Továbbá úgy nyilatkozott, a fáradtságot el lehet felejteni, amikor egy rangos színvonalú versenyen állhatnak a dobogón. Vannak olyan gyerekek, akik már szerepeltek korábban is világbajnokságon, vannak olyanok is, akik először vettek részt ilyen kaliberű versenyen, hivatásos táncosok között azonban mindenki először léphetett színpadra.

„Elképzelni, megálmodni és megvalósítani – ez a mottóm. Köszönöm szépen a szülőknek a lelkes támogatást és szurkolást, a rengeteg támogatónak az anyagi hozzájárulást, Kerekes Jenő igazgató úrnak, Bartók Ildikó varrónőnek, Cosma Levi Lennonnak és Imreh Ildikónak a segítséget. Nagyon büszke vagyok a csapataimra, azokra, akik nekem segítenek, támogatnak és bíznak bennem. Közösen, sok munkával és áldozattal, ami a legfontosabb szívvel lélekkel még kiváló eredményeket érhetünk el” – fogalmazott Molnár Enikő.

Eredmények: * A-liga: Charlie’s An­gels (trió, MTV Commercial, junior korosztály) aranyérem, Two minutes from India (csoport, MTV Commercial, gyerek korosztály) ezüstérem, China Town (csoport, MTV Commercial, junior korosztály) ezüstérem, Clap (egyes, Urban, junior korosztály) 11. hely a 23-ból, Pump it (csoport, Urban, gyerek korosztály) 5. hely a 12-ből, Star Wars (formáció, Urban, junior korosztály) 11. hely a 14-ből, Military (csoport, Urban, junior, korosztály) 8. hely a 8-ból * B-liga: I like drilling (csoport, Urban, junior korosztály) ezüstérem, Light (csoport, MTV Commercial, juniors korosztály) bronzérem.

A Love To Dance csapata: Andreea-Victoria Alexandrescu, Ioana Anton, Barabási Janka Johanna, Bartha Csilla, Alexandra Bălănică, Brianna Bălănică, Berecz Andreea, Bernad Andreea, Bezsnei Abigél, Andrada Bercea, Denisa-Maria Cernescu, Emilia Coman, Csutka-Daczó Zsanna, Dima Cosmin, Dobri Anita, Galang Nicole Anne, Gombos Andrea, Iancu Henrietta Judit, Imreh Izabella, Imreh Diána Andrea, Imreh Edina Gyöngyvér, Imreh Evelin Léda, Karácsony Adrienn, Koós Adrienn, Konnát Barbara, Krizbai Attila, Laslo Renáta Brigitta, Andreea Moldovan, Mara-Ioana Pandele, Ana-Maria Popa, Sándor Mátyás, Szakács Johanna, Sylvester Henrietta Vanda, Diana-Oana Turturică, Rianna-Ecaterina Trandafir, Tódor Maia, Ştefania-Alexia Toma, Andreea-Mălina Urdă, Vass Barbara Nikolett, Vlăsceanu Andrea Renáta, Zsigmond Zsanett. (miska)