Március elején a tömörülés tagjai a zsidó temetőt takarították ki, és már akkor eldöntötték, hogy Purcell sírhelye lesz a következő emlékhely, amelyet rendbe hoznak. Furcsa módon a síremlék előtt két újabb sír is található, egyiken a márványtáblára az ezredes nevét és halálának évét is felvésték. A rendszerváltás után többször is felmerült a síremlék felújítása, de mindez csak szép terv maradt. Tóth Lászlótól, a Tegyünk Kézdiszékért civil tömörülés egyik tagjától megtudtuk, hogy a közeljövőben teljesen felújítják az ezredes végső nyugvóhelyét.