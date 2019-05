Életcseppek

Az a bizonyos nagyváros jut eszembe, és a bentlakás, és persze a kis kocsma a hátsó utcában. A lányokkal való első igazi találkozások, aztán a nagy bulik, éjszakai kocsmatúrák és a felnőttekkel való komoly beszélgetések cigaretta és kávé vagy egy pohár bor mellett. Könyvek, füzetek felett átpöfékelt éjszakák az érettségi előtt. A tudat, hogy itt állunk a nagybetűs élet kapujában, az a semmihez sem fogható érzés, hogy felnőttünk.

Féktelenül buliztunk hajnalig, és másnap, és harmadnapon is. Nincs nappal és éjszaka, csak az érzés van, hogy együtt vagyunk, és lélekben együtt is maradunk mindörökké. Aztán elválunk, és eltelik tíz év, majd újabb és újabb tíz. De ahogy leülünk egymással beszélgetni, kiderül, hogy semmi sem változott, megállt velünk az idő. Van néhány ránc a szemünk alatt, de az nem számít. Valahol a tudatunk mélyén felrémlik, hogy milyen rég nem voltak igazi barátaink, pedig mennyire hiányzik ez az érzés az életünkből. Nem is barátok voltunk, inkább testvérek. Együtt keltünk, együtt feküdtünk egy bentlakásban, egy bérlakásban éveken át. És azt hittük, hogy együtt fogjuk megváltani a világot.

Arcok, pillanatok, hangulatok, aztán újabb arcok, pillanatok, hangulatok, és mire felfogtuk volna, hogy mi történt velünk, már csak az emlékeket majszolgattuk fáradtan és tehetetlenül. És újra és újra elölről. Ma már a mi gyermekeink ballagnak, mi pedig ott üldögélünk a vágyva vágyott nagybetűsben, dolgozunk, tele vagyunk felelősségtudattal, és egyre magányosabbak leszünk. Aztán egy kora nyári délután a kezünkbe kerül egy kicsengetési kártya, elolvassuk rajta az üzenetet, és újra ott ülünk a bentlakás mögött a fűben, és beszélgetünk, álmodunk. És átitat bennünket az érzés, hogy néhány nap múlva végre egészen szabadok leszünk. Érezzük a friss fű illatát, a szürkületben parázsló cigarettáink mögött pedig erősnek érezzük magunkat. Beugrunk egy idegen kertbe, virágot lopunk egy lánynak, aztán rohanunk bele a titokzatos éjszakába. Reggel a folyóparton ébredünk, dideregve szóba elegyedünk a hajnali halászokkal, és várjuk a napot, hogy átmelegítse kihűlt végtagjainkat. És kortyoljuk a tegnapi sört, és fel sem fogjuk, hogy milyen végtelen sok arca van a boldogságnak.

Pár nappal ezelőtt megtudtam, hogy az egyik társunkat nem láthatjuk többé. Alig hittem el, hogy ez is megtörténhet. Hisz egykor tele volt lendülettel, életerővel. És olyan jófej volt... Milyen kár, hogy olyan keveset beszélgettünk egymással, talán el sem mondtuk neki, hogy milyen fontos volt számunkra... Hogy része volt az életünknek... És a tanáraink közül is egyre többen hiányoznak, és mi némán tudomásul vesszük a híreket, pedig olyan jó lenne üvölteni, torkunkszakadtából. Csodaszép évek voltak, és a miénk volt a legjobb csapat a világon. És bárhol is éljünk a nagyvilágban, a kicsengetési tablók árnyékában mi is együtt vagyunk évről évre, és valami hálafélét is érzünk ilyenkor, a kora nyári estéken. A pillanatokért, amelyek onnan a távolból is erőt adnak, irányt mutatnak, életcseppekkel színesítik az időben való tévelygésünk szürke egyhangúságát.