Az RMDSZ saját jelöltet állít Kelemen Hunor szövetségi elnök személyében a képviselőház elnöki tisztségére, amely Liviu Dragnea szociáldemokrata házelnök elítélése és bebörtönzése nyomán üresedett meg. A román ellenzéki pártok végül közös jelöltben egyeztek ki Raluca Turcan, a Nemzeti Liberális Párt (NLP) frakcióvezetőjének személyében, kivétel a Victor Ponta vezette Pro Románia Párt, amely saját jelölttel indul. A Szociáldemokrata Párt Marcel Ciolacut javasolja az alsóházi elnöki tisztségre, de ezt még jóvá kell hagynia a párt végrehajtó bizottságának. A képviselőház elnöki tisztségét időszakosan Carmen Mihălcescu eddigi szociáldemokrata alelnök tölti be az új elnök megválasztásáig.

Az RMDSZ képviselőházi és szenátusi parlamenti frakciójának együttes ülése után Kelemen Hunor megerősítette: a szövetség beszüntette parlamenti együttműködését a szociálliberális koalícióval, mivel a kormányt tartja felelősnek az úzvölgyi katonatemető körüli feszültségek elmérgesedéséért. Az MTI kérdésére, hogy támogatna-e az RMDSZ egy esetleges bizalmatlansági indítványt a Viorica Dăncilă vezette kormány ellen, jelezte: egyelőre nincs egyetértés a folytatásról az ellenzéki pártok között sem, például a Nemzeti Liberális Párt át akarja venni a kormányzást, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) viszont elzárkózik ettől. Az RMDSZ azzal a feltétellel támogatná a kormány megbuktatását, ha prioritásait az ellenzéki pártok is felvállalnák.

„Ha valamit támogatunk, hozzá is akarunk járulni. Ha megkeresnek, konkrét javaslatunk lesz, hogy a szövegnek (a bizalmatlansági indítványnak) mit kell tartalmaznia ahhoz, hogy szóba jöhessen a támogatása” – mondta Kelemen Hunor. Az európai parlamenti (EP-) választásokra utalva az RMDSZ elnöke „az adott körülmények között” jónak nevezte a szövetség öt százalékot meghaladó eredményét. Továbbra is magas részvételre számít a következő választásokon, ami az RMDSZ-t is munkára sarkallja. Az EP-választással „nem lezárult, hanem elkezdődött valami”, a polgárok megfogalmazták igényüket a változásra, és ez a trend szerinte folytatódni fog. Romániában év végén elnökválasztást, jövőre pedig önkormányzati és parlamenti választást tartanak.

Raluca Turcant az MRSZ és a Népi Mozgalom Pártja (NMP) is támogatja. Az ellenzék szerint az EP-választáson és a vasárnap rendezett korrupcióellenes népszavazáson a román választók megvonták a bizalmat a kormányon lévő szociálliberális koalíciótól. Ludovic Orban, az NLP elnöke szerint a román választók vasárnap arra hatalmazták fel pártját, hogy „szabadítsa meg őket” az SZDP-kormánytól. Orban ismételten lemondásra szólította fel Viorica Dăncilă miniszterelnököt, hozzátéve, hogy ha nem távozik önként, újabb bizalmatlansági indítványt terjesztenek be a kormány ellen június folyamán. Az elnök továbbá kijelentette, Románia legnagyobb támogatottságot élvező pártjaként az NLP kész vállalni a kormányzás felelősségét. A Mentsétek meg Romániát Szövetség előrehozott választásokat sürgetett, elnökük, Dan Barna azonban elismerte, hogy erre leghamarabb jövő tavasszal, alig fél évvel a rendes választások előtt nyílik alkotmányos lehetőség. Barna szerint addig egy „SZDP nélküli koalíció” által támogatott átmeneti kormánynak kellene átvennie Románia irányítását.

Az SZDP irányítását átvevő Viorica Dăncilă közölte: kormánya nem mond le, és a házelnöki tisztségre is igényt tart, ezért Marcel Ciolacut javasolják a tisztségre. A javaslatot még jóvá kell hagynia a párt végrehajtó bizottságának. Az SZDP végrehajtó bizottsága tegnap este válságtanácskozáson értékelte a pártelnök bebörtönzése és a választási vereség nyomán előállt helyzetet. Az esti tanácskozást egy délelőtti előzte meg, ahol már az első személycserékről is döntöttek a párt élén, illetve egyebek mellett olyan nyilatkozatok láttak napvilágot, amelyek szerint a párt lezárta a Dragnea-korszakot.