Egy igazán emlékezetes ajándék szülinapra! /X/

Mit kell róla tudni?

A Szülinapi Újság egy igényesen elkészített replika azokból az újságokból, amik az általunk meghatározott napon, azaz az ünnepelt születésének a napján kiadásra kerültek. Ez az ajándék tartalmazza az aznap megjelent lapszámok legfontosabb híreit, vagyis ebből kifolyólag címlapon hozza le a szülinapos világra jövetelének a hírét.

Ennek elkészítése nem igényel nagy utánajárást és külön feladatokat, mivel csak tudnod kell a pontos születési dátumot. Érdemes kinyomozni az egyéb születéskori adatokat, és beszerezni egy csecsemőkori fényképet is. Ha az utóbbi nem sikerült, mert mondjuk nem készült akkoriban túl sok fénykép, akkor egy korabeli grafika fogja hirdetni a szenzációt!

Az újság az aznapi legfontosabb híreket tartalmazza, mégis előfordulhat, hogy nem jelent meg az adott dátumon megfelelő mennyiségű újság, vagy esetleg nem sikerült eleget digitalizálni. Sőt gyakori hiba az is, hogy mivel minden korban más volt a nyomtatás, ebből kifolyólag romlik a papír vagy a szöveg minősége, így nem lesz használható. De az is egy opció, hogy háború, vagy egyéb okból nem nyomtattak aznap újságot, vagy éppen elenyésző számút lehet fellelni. Ilyenkor lehetőség szerint a környező napok nagy híreit szövik bele az újságba, hogy az kellő tartalommal bírjon. Ebből kifolyólag lehetőség van személyre szabott, mintegy jövőbelátó horoszkóp elkészíttetésére is, vagy akár olyan keresztrejtvényt is igényelhetsz, aminek a megfejtését te találod ki.

Az újság 1 munkanap alatt elkészül, amit személyesen is átvehetsz a 1095 Budapest, Tinódi Lantos Sebestyén köz 1. szám alatt, így budapesti lakosok előnyt élveznek. Ha ez nem opció, akkor futárszolgálat segítségével +1 nap múlva meg is érkezhet a termék. Természetesen lehetőség van extra gyors elkészítésre is, ami azt jelenti, hogy pár óra múlva akár már készen is van az ajándék. Ezt csak személyesen lehet átvenni a fenti címen.

Fizethetsz készpénzzel és bankkártyával egyaránt, de a bónusz szolgáltatás csak előre utalás vagy bankkártyás fizetés esetén érhető el. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a futárszolgálat azonnal az ünnepeltnek kézbesíti a küldeményt. Ez akkor praktikus, ha valamilyen oknál fogva nem tudnád személyesen felköszönteni az ünnepeltet, de ebből tudhatja, hogy igenis gondoltál rá!

Szóval ha nincs ötleted, ne habozz! A szulinapiujsag.hu csak téged vár! (X)