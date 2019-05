Eckstein-Kovács Pétert javasolja az ellenzék a Victor Ciorbea mandátumának lejárta miatt megüresedett ombudsmani tisztségre. A kedden még csak meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közölt elhatározást Mihai Goțiu a Mentsétek meg Romániát Szövetség szenátora erősítette meg Facebook üzenetében, Eckstein-Kovács Péter mellett szóló érvként hozta fel elvhűségét és folyamatos kiállását az emberi jogokért. A szenátor továbbá azt is közölte, a Nemzeti Liberális Párt mellett a Népi Mozgalom Pártja is támogatja a jelölést. Porcsalmi Bálint az RMDSZ ügyvezető elnöke a Maszol megkeresésére kijelentette: a szövetség „tökéletesen alkalmasnak” tartja a kolozsvári jogász-politikust a feladatra.

Az ombudsmani tisztséget eddig betöltő Victor Ciorbea mandátuma május hatodikán lejárt, az egykori miniszterelnök jelenleg ügyvivőként vezeti az intézményt. Az ombudsman megbízatása a törvény szerint öt éves időtartamra szól és legfeljebb egyszer lehet meghosszabbítani. A pártok még a mandátum lejárta előtt megegyeztek abban, hogy az új ombudsman személyéről csak az EP-választások után döntenek. Ez lehet újonnan kinevezett tisztségviselő, de Ciorbea megbízatását is meghosszabbíthatják újabb öt évre. A nép ügyvédjének kinevezéséről a parlament két háza dönt együttesen.

Mihai Goțiu azon túl, hogy megerősítette, hogy az ellenzéki pártok Eckstein-Kovács Pétert támogatják, azt is tisztázta: a jelölés hátterében a civil szféra irányából még a választási kampány során érkezett jelzések állnak. A szenátor arra is kitért, hogy a jogász-politikus támogatását nem feltétlenül a kisebbségügyi megbízott miniszterként, vagy Traian Băsescu államfői tanácsadójaként végzett tevékenysége indokolja, sokkal inkább elvhűsége és folyamatos kiállása az emberi jogokért. Goțiu három példát is említ. Elsőként a szenátus jogi bizottságából a feddhetetlenségi ügynökségről szóló törvény miatti távozását. Emellett az államfői tanácsadói tisztségből való leköszönését hozta fel. Utóbbi Băsescunak a verespataki aranykitermeléssel kapcsolatos pálfordulása miatt következett be. Goțiu harmadikként megemlíti, hogy Eckstein-Kovács Péter a múlt nyáron 28 év tagság után az RMDSZ-ből is kilépett, egyrészt a szociáldemokratákkal való együttműködés („összeesküvés”) miatt, másrészt mert a szövetség olyan igazságügyi törvénymódosításokat is megszavazott, amelyeket nem lehetett az alkotmánybíróság döntéseivel magyarázni.