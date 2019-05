A sepsiszentgyörgyi személygépkocsik megérkezésekor a temetőkapu előtt posztoló rendőrautó hátrébb, nyugatra húzódott, bizonyára azért, hogy a Bákó megyei rendőrök beláthassanak a kertbe, figyelemmel kísérhessék a történéseket. Bent Antal Árpád polgármester elmondta, szimbolikus ülésről van szó, csak a magyar önkormányzati képviselőket hívta meg. Az ülés informális, döntését tehát nem támadhatja meg a prefektus. Fontos, hogy minden nap legyen ott magyar jelenlét, és felhívják az európai államok, valamint az amerikai illetékesek figyelmét a magyar katonatemető meggyalázására, és felszólítsák a román hatóságokat az eredeti állapot visszaállítására. Hétfőn csíkszentmártoniak jártak kint, kedden sepsiszentgyörgyiek, s minden nap más székelyföldi önkormányzat képviselői mennek ki. A jövő hét folyamán Kovászna Megye Tanácsa is kilátogat.

A tiltakozó levélben – melynek tartalma hasonló a május 12-i ökumenikus istentiszteleten felolvasottéhoz – felhívják a figyelmet, hogy a Bákó megyei Dormánfalva önkormányzata önkényesen és törvénytelenül birtokába vette a Hargita megye területén fekvő, Csíkszentmárton községhez tartozó úzvölgyi első világháborús katonatemetőt, és a Miskolci 10. Honvéd Gyalogezred temetkezési helyére ismeretlen román katonák tiszteletére emlékművet és kereszteket állított. A dormánfalvi önkormányzat cselekedete több mint kegyeletsértés. Őseink nyughelyének meggyalázása jelképes üzenetű: összesíti azokat a sérelmeket, amelyek a Romániában élő magyarságot érik kulturális és történelmi, szellemi és tárgyi, nemzeti és gazdasági életének becsmérlésével, megkérdőjelezésével, akadályozásával.

A tiltakozók követelik a kegyeletsértő tevékenység nyomán kialakult összes törvénytelenség kivizsgálását és a törvényszegők megbüntetését, a temető visszaállítását a kegyeletsértő beavatkozás előtti állapotába, a magyarsággyalázó és történelemhamisító folyamat azonnali megállítását, nyilvános bocsánatkérést a meggyalázott temetőben nyugvó katonák hozzátartozóitól és a sértett nemzetektől.

A rendhagyó ülés után a sepsiszentgyörgyiek ellátogattak az 1917-ben épült úzvölgyi hadikápolnához. A rendőrkocsi is elmozdult abba az irányba. Majd amikor a háromszéki kocsik ismét elhaladtak a temető előtt, és egy részük lekanyarodott a csíkszentmártoni közbirtokosság vendégházához, a rendőrök is megfordultak. Távozás előtt a polgármester kocsija ismét elhajtott a temető előtt, s a rendőrautó ezúttal is megfordult, és utána hajtott.