Hét sérült Szépmezőnél

Megbénult a közlekedés szerda délután, 18 óra körül a 13E jelzésű úton Szépmezőnél, ahol egy baleset miatt mindkét irányba felfüggesztették a járműforgalmat. Értesüléseink szerint a két jármű Réty irányába haladt, ütközésük ekőzéskor következett be . A helyszínről hét sérültet, hat felnőttet és egy gyermeket szállítottak a mentőautók orvosi ellátásra a kórház sürgősségi osztályára – számolt be a megyei rendőrfelügyelőség szóvivője. Tolvaj-Marin Nicoleta szerint az érintett szakaszon közlekedő járműveket rendőrök irányítják más útvonalakra. A We Radio úgy tudja egy személyszállító kisbusz és egy gépkocsi ütközött Szépmezőnél. (dvk)