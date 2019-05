A sárga gévagomba 1.

Két lyukasórát rendelt ki számomra a sors másnap Székelykeresztúron az árvaházban, ahol akkor tanítottam, kitűnő alkalom kínálkozott tehát a betfalvi gombászati kiruccanásra. Gyalog mentem, a sínek között eregéltem. Veszélyesnek nem volt veszélyes, ugyanis ritkán járt arra vonat (a székely gőzös, amelyről a fáma szerint halászni is lehetett, s még az is megtörtént, hogy a vonat állt meg a sorompónál, átengedve maga előtt egy szekeret, hadd lássa a világ, tud ám udvarias lenni!). Inkább tarthattam volna attól, hogy valaki már leszedte a kiszemelt gombát, amely társai többségétől eltérően nem megy össze a sütést, főzést követően, ugyanakkora marad, mint nyers állapotában. No de szerencsém volt, kevesen ismerték, ismerik a fűzfatüdőt.

Megszedtem belőle jó nagy zacskónyit. Vihettem volna magammal többet is. Nem tettem, mert akkor még nem voltam eléggé biztos a dolgomban, s kissé féltem a falu szájától is. Elképzeltem, mint fogják mondani: „Né, mennyi bolondgombát cipel a tanár úr!” Másnap ezt fel se vettem volna, mert akkor már biztos voltam benne, hogy sárga gévagombát, gilvát szedtem, először életemben. S odahaza ki is próbáltuk (panírozva, levesnek, majonézesen és savanyúságnak): egészen jónak találtuk, bár nem épp annyira ízletesnek, mint a másik, máshol szintén gilvának nevezettet, a kései laskagombát.

A gévagombatelep megpillantását követő harmadik napon vissza­tértem Betfalvára. A fapusztító ínyencség megmaradt fiatal példányait ezúttal kerékpáron és büszkén szállítottam Keresztúrra. A mintegy húsz­kilónyiból jó néhányat kollégáimnak ajándékoztam. Végső soron magam is ajándékba kaptam a gombát; valamitől, valakitől...

Zsigmond Győző