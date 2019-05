A KSE Futsal alakulata megnyugtató előnnyel utazott Kolozsvárra, hiszen az I. ligáért kiírt osztályozó május 19-ei kézdivásárhelyi összecsapását 11–1-re nyerte meg. A találkozó után Gazda József edző úgy fogalmazott, hogy kezükben van a feljutás, és csak rajtuk múlik ez.

A felső-háromszéki tréner a Farkas–Păun, Kanyó, Ştefănescu, Tompa (cserék: Gáll, Gajdó T., Ghinea, Bandi, Mojzi, Faragó, Bunduc) ötössel kezdte a kincses városbeli mérkőzést, ám a házigazdák kihasználták a hazai pálya előnyét és gyorsan gólt szereztek (1–0). A válasz Tompától és Kanyótól érkezett (1–2), de az első félidőt mégis háromgólos hátrányban zárta csapatunk (5–2). A térfélcserét követőn Ștefănescu és Tompa találataival ismét játékban volt a KSE Futsal (5–4), ám az újabb kézivásárhelyi gólok helyett ismét a kolozsváriak pontoztak (7–4).

Tompa duplázása után ismét a hazaiak voltak eredményesek (8–5), majd gyors gólváltást követően 9–6-ra módosult az eredmény. A folytatásban Tompa megszerezte a maga negyedik és csapata hetedik találatát (9–7), ám sajnos ezzel nem ért még véget a gólgyártás. A véghajrában még kétszer zörgött a mieink hálója (11–7), és a négygólos vereség ellenére mégis a kézdivásárhelyi csapat örvendhetett a feljutásnak. Mint ismeretes, ősztől a másodosztály bajnoka, a Marosvásárhelyi VSK is az I. ligában szerepel majd.

„Nagyon jó volt a kolozsvári meccs, még úgy is, hogy a házigazdák kissé durván játszottak. A vereség ellenére egy percig sem forgott kockán a feljutás, hiszen itthon fölényesen nyertünk. Elégedett vagyok az eredménnyel és a fiúk teljesítményével. A keddi mérkőzésen a fiatal játékosok is lehetőséghez jutottak, s talán ezért kaptunk ennyi gólt. Örvendek ennek a feljutásnak, nagyszerű az eredmény, még annak tükrében is, hogy sok kritikát kaptunk az utóbbi időben. A fiúk bizonyítottak, így abban reménykedem, hogy jól fogunk szerepleni az I. ligában” – nyilatkozta érdeklődésünkre Gazda József edző, aki sajnos semmi ténylegeset nem tudott még mondani a 2019–2020-as élvonalbeli bajnoki idényről.

Eredmény: Kolozsvári Clu­jana–KSE Futsal 11–7 (5–2) – 12–18-as összesítéssel a KSE Futsal jutott fel a teremlabdarúgó I. ligába. Gólszerzőink: Tompa (4), Kanyó, Ştefănescu, Păun. (tibodi)