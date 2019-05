Több utca és különböző intézmények névadásáról is dönt mai soros ülésén Sepsiszentgyörgy képviselő-testülete. A kormánybiztosi hivatal mellett működő megyei utcanévadó bizottság az önkormányzat javaslatainak csupán egy részét fogadta el. Úgy értékelték, a Templom és a Kőrösi Csoma Sándor utca találkozásánál lévő övezet nem viselheti a Székely szabadság tere nevet, és elutasították azt is, hogy egy, a vasútállomás környékén található utca felvegye Gelu Păteanu nevét.

Antal Árpád március 10-én jelentette be, hogy a Székely szabadság nevet kapja a turulszobros tér. Albert Levente archív felvétele

Antal Árpád polgármester tegnapi sajtótájékoztatóján ismertette, a bizottság elfogadta, hogy a város határában megépült sportaréna neve Sepsi Aréna legyen, a városi uszoda Román Vilmos, a sepsiszentgyörgyi sportiskola alapítója és első igazgatója nevét veszi fel, míg a Lázár Mihály, valamint a Széna utca találkozásánál lévő kis teret – ahol az evangélikus templom is található – Luther Márton reformátorról nevezik el. A strand közelében épült új tömbházak előtti sétány neve – a lakóparkhoz hasonlóan – Fortuna sétány, a Forrás utca végében pedig Imreh István történészről, szociológusról, a székely falu kutatójáról neveztek el egy másik szakaszt. A katolikus temető közelében kialakított park neve Újvárossy József-kert lesz a torjai születésű uzoni nagybirtokos emlékére, a Borvíz utcával párhuzamosan az északi oldalon húzódó utca a Víztartály utca, míg a Cigaretta és Patak utca közt lévő a Görbe nevet kapta. A Farm utcára merőleges szakasz a Körtefa utca megnevezést kapta, a kilyéni általános iskola pedig – a helyi közösség kérésére – Mánya Béla egykori tanító, iskolaigazgató nevét veszi fel.

A város két másik javaslatát nem fogadta el a kormánybiztosi hivatal mellett működő, az ügyben illetékes testület. Úgy találták, egy olyan multietnikus környezetben, mint amilyen Sepsiszentgyörgy is, a Székely szabadság tere megnevezés diszkriminatív lehet a többi együttélő etnikumal szemben, ezt elkerülendő, léteznie kellene a románok vagy a romák szabadságáról elnevezett városrésznek is, egyébként meg rámutatnak: a megyeszékhelynek már van egy Szabadság tere. Elutasította a bizottság azt is, hogy a vasútállomás közelében található egyik utcát Gelu Păteanuról (1925–1995) nevezzék el. A költő, író és műfordító, akit a hazai és a magyarszági írótársadalom egyformán elismert, szívesen járt Sepsiszentgyörgyre, ahol irodalmi esten, találkozókon vett részt, emlékezetes előadásokat tartott magyar nyelven, és egyebek mellett ő fordította le román nyelvre Mikes Kelemen Törökországi leveleit. Antal Árpád rámutatott, ez a javaslatuk azért nem talált kedvező fogadtatásra, mert az illetékes bizottság úgy találta, Păteanu nem fejtett ki olyan különleges tevékenységet a város közéleté­ben, mely indokolná, hogy utcát nevezzenek el róla. A polgármester hangsúlyozta, utóbbi két javaslatukat ismét előterjesztik a prefektúra mellett működő bizottsághoz.