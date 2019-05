Készülődés a csíksomlyói pápalátogatásra

Azok is részt vehetnek június 1-jén a csíksomlyói pápai szentmisén, akik nem regisztráltak. Számukra a szervezők új szektorokat alakítottak ki. Lényeges, hogy mindazok, akik regisztráltak, vigyék magukkal a kinyomtatott jegyeket, és jó előre keressék meg, hogy az adott szektorhoz melyik úton juthatnak el a legkönnyebben. A jegyek kézbevételekor a pápalátogatásra regisztráltak megtudhatták, ki honnan követheti a szentmisét.

Gyakorlati tudnivalók

Csíkszereda bejáratainál, illetve a fontosabb vonulási csomópontoknál összesen tizenegy információs táblát helyeztek ki, emellett tizenhárom információs pont és több mint ötszáz, kitűzővel ellátott önkéntes segíti a zarándokok tájékozódását.

Az állambiztonsági szervekkel közösen kialakított szektorokat tizennégy biztonsági kapun lehet megközelíteni. A szektorokba be szabad vinni – sőt ajánlatos – ivóvizet, de kizárólag műanyag palackban, esőkabátot, esernyőt is lehetséges, gyógyszert, tábori széket, élelmet és zászlót is. A szervezők azt ajánlják, a zarándokok viseljenek kényelmes lábbelit, réteges ruházatot vigyenek magukkal, hiszen több kilométeres gyaloglásra kell számítani. Tilos bevinni bárminemű fegyvert, gyúlékony, robbanékony anyagokat, könnyfakasztó, irritáló vagy bénító hatású szereket, szeszes italt, tudatmódosító szereket, szúró-vágó eszközöket, botokat, üveget.

A Kézdi-Orbai főesperességi kerület csoportjai a sárga 1-es, a Sepsi-Barcasági kerület csoportjai a piros 1-es, az egyénileg regisztráltak a piros 4-es szektorban kapnak helyet.

Parkolás

A Háromszék felől személygépkocsival érkezők jobban járnak, ha Csíkánkfalva–Mind­szent–Csíkszentlélek–Fitód irányából közelítik meg a csíksomlyói nyerget. Itt a Suta-tavak szomszédságában több száz gépkocsi számára alakítottak ki parkolóhelyet. Ettől a ponttól meglehetősen közel van az esemény helyszíne. Akik úgy döntenek, hogy Csíkszentkirály felől érkeznek a városba, a zsögödfürdői részen parkolhatnak, a volt borvíztöltöde területén vagy a Zsögöd utcában a Natúr lakópark irányában. Az autóbuszok a Brassói úton, a vasútállomás közelében található MOL benzinkútig vihetik utasaikat, a járművek innen visszafordulva a Brassói út mentén kialakított parkolókban foglalhatják el helyeiket.

Az esemény programfüzete PDF formátumban megjelent a pontifex.ro honlapon, és letölthető. A helyszínen az információs pontoknál ingyenesen kapható lesz.

Ajánlás

A csíksomlyói pápalátogatás szervezői azt ajánlják, hogy az ünnepre való ráhangolódásként, aki teheti, a szentgyónását igyekezzék otthon elvégezni, hogy a pápa által bemutatandó szentmisén és a csíksomlyói Segítő Szűz Mária közbenjárására „áradjon népünkre az Úristen bőséges áldása az elkövetkező évszázadokon is!” Kérik, „tegyünk tanúságot hitünkről, nemzetünk és egyházunk békés helytállásáról, minél többen köszöntsük a Szentatyát, aki kiemelten is kérte, hogy találkozhasson híveivel csodálatos kegyhelyünkön, Csíksomlyón”.