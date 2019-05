Megtámadja a prefektus a temető lezárását

Hargita megye prefektusa tegnap úgy nyilatkozott, már a déli órákban iktatják a bírósági keresetet, ami automatikusan felfüggeszti a kifogásolt önkormányzati határozat hatályát. A kormányhivatal jogászai szigorúan jogi vizsgálatnak vetették alá a szentmártoni határozatot, és nem egyéb szempontok szerint mérlegeltek – mutatott rá. „A határozat sérti az alkotmány 25. cikkelye és a Románia EU-csatlakozási szerződése által is garantált mozgásszabadságot” – idézte az Agerpres a prefektust, aki szerint a jogalkotás technikáját szabályozó 2000/24-es törvényt is megsértette Csíkszentmárton a határozat meghozatalakor.

A csíkszentmártoni önkormányzat május 23-i rendkívüli ülésén hozott határozatot arról, hogy harminc napra bezárja a temetőt, melybe csak a karbantartási munkálatokat végzők belépését engedélyezi. A határozatot, mely tegnaptól lépett volna hatályba az úzvölgyi hadi temetőt lezáró Gergely András tegnap ki is függesztette a helyszínen – számolt be közleményében Hargita Megye Tanácsának elnöke. Az eseményen a sajtó képviselői és a civilek mellett jelen volt Borboly Csaba megyei önkormányzati vezető, Becze István és Salamon Zoltán megyei tanácstagok, Ferencz Csaba, Csíkpálfalva község polgármestere és Kencse Előd, Csíkszentimre polgármestere is. Megjelentek a helyszínen a Bákó megyei rendőrség képviselői is, akiket Borboly Csaba tájékoztatott a temető lelakatolásáról, illetve a segítségüket kérte, hogy a Hargita megyeiekkel közösen védjék meg a lezárt kaput az esetleges rongálástól.

Borboly Csaba tegnap beszámolt arról is, hogy egy nappal korábban megkapták a Bákó megyei kataszteri hivatal átiratát, amely arról rendelkezik, tisztázni kell az ügyet és ki kell igazítani a törvénytelenséget, továbbá az is kiderült, hogy a dormánfalviak által elvégzett munkálatok közbeszerzése sincs rendben. Elmondta azt is, jelképesen három lakatot helyeztek el a temetőkapun, az egyik a csíkszentmártoni önkormányzaté, a másik a történelmi egyházaké, a harmadik pedig a civil szféráé.