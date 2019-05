A belügy- és a külügyminiszter menesztését követeli Iohannis

Iohannis felidézte, hogy a 2014-es elnökválasztáshoz hasonlóan, vasárnap is több ezer külföldön élő román állampolgár állt órákig sorban az ország külképviseletei előtt, és sokan közülük nem jutottak be, nem adhatták le szavazatukat. Egyes belföldi választókörzetekben is a szervezési problémák miatt torlódás alakult ki – emlékeztetett. Az elnök azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot, szándékosan akadályozta a voksolást, hogy bojkottálja az általa kiírt korrupcióellenes népszavazást.

Iohannis hozzátette: ezeket a szervezési problémákat sürgősen meg kell oldani, hogy elkerüljék megismétlődésüket az őszi elnökválasztáson. Mivel nem bízik abban, hogy a kormány megteszi a megfelelő lépéseket, bejelentette: az elnöki hivatal keretében alakít szakértői bizottságot, amely az illetékes intézmények bevonásával dolgoz majd ki konkrét javaslatokat a kormány, a parlament és az érintett hatóságok számára a választások gördülékenyebbé tétele érdekében.

A bukaresti ellenzéki sajtó tudni véli, hogy Viorica Dăncilă miniszterelnöknek is szándékában áll eltávolítani a kormányból Carmen Dan belügyminisztert, a hétfőn korrupcióért elítélt Liviu Dragnea volt pártelnök egyik legfőbb bizalmasát, akit az ellenzék főleg a diaszpóra tavaly augusztusi tüntetésén történt erőszakos tömegoszlatás miatt bírál.

A kormányfő egyelőre csak arra a három miniszteri tisztségre nevezett meg újabb jelölteket, amelyeket ideiglenes tárcavezetők töltenek be több mint egy hónapja. Dăncilă a stratégiai partnerségekért felelős miniszterelnök-helyettesi poszton is cserét javasol: az igazságügyi miniszternek jelölt Ana Bichall helyére Titus Corlățean volt külügyminisztert nevesítette, de médiaértesülések szerint az elnök elutasította Corlațean kinevezését éppen azért, mert 2014-ben neki is a külképviseleti szavazókörzeteknél történt fennakadások miatt kellett lemondania kormánytagságáról. Dăncilă további javaslata szerint Roxana Mânzatu az európai alapokért felelős minisztériumot, Natalia Intotero pedig a külhoni románokért felelős tárcát vezetné.