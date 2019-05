Sándor Krisztina elmondta, nem véletlenül választották ki az ökumenikus istentisztelet időpontját, a pápalátogatás alkalmával ugyanis kiemelt figyelem irányul e térségre. „Bízunk benne, hogy sikerül felhívnunk a közvélemény figyelmét arra a súlyos igazságtalanságra, mely Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt érte, akik ártatlanul ülnek börtönben mind a mai napig. Az ő mondvacsinált ügyükön keresztül a teljes közösségünket megpróbálják megbélyegezni, azt sugallva, hogy az erdélyi magyarság veszélyt, sőt, terrorfenyegetést jelent” – fejtette ki.

Hozzátette: az imaalkalom jó lehetőség arra, hogy a közösség szolidaritást vállaljon a bebörtönzöttekkel, az eseményt követően pedig levélben tájékoztatják őszentségét a koncepciós per körülményeiről és a két fiatalembert ért igazságtalanságról. Az ökumenikus istentisztelet keretében Szabó László unitárius lelkész, a Gondviselés Segélyszervezet elnöke tartja a prédikációt. Jelen lesznek mind a négy magyar történelmi felekezet képviselői, akik külön-külön is szólnak a téma kapcsán. Tőkés László, az EMNT elnöke az istentiszteletet követően mond beszédet, és ott ismertetik a pápához eljuttatandó levelet is. Az istentiszteleten jelen lesznek további egyházi és civil intézményvezetők, hazai és magyarországi politikusok is.

Az ökumenikus istentisztelet alkalmával összegyűlt perselypénzt a szervezők a bebörtönzöttek családjainak ajánlják fel – derült ki az EMNT tegnapi közleményéből.