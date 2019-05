Ezen a napon viszont a jegyárak is magasabbak lesznek, megközelítve az InterRegio besorolású vonatokon alkalmazott viteldíjakat – ez közel kétszerese a Regio szerelvényeken megszokott áraknak. A hatóságok ugyanakkor figyelmeztetik az érdeklődőket, hogy Ferenc pápa romániai látogatásának minden nyilvános eseményén csak a biztonsági szűrőkön való átjutás után lehet részt venni. A pápalátogatásra létrehozott minisztériumközi bizottság és a katolikus egyház bukaresti, csíkszeredai, jászvásári és balázsfalvi képviselői arra figyelmeztetik az egyházfő látogatásán részt venni kívánó polgárokat, érkezzenek korábban a helyszínekre, hogy elkerüljék a torlódást és legyen idejük átjutni a kötelező biztonsági szűrőkön. Ugyanakkor arra kérik az érdeklődőket, hogy működjenek együtt a biztonságiakkal és az önkéntesekkel. (Erdély Fm)

KIHALLGATTÁK A BELÜGYMINISZTERT. Nyomozó hatóságokhoz közel álló források szerint tegnap megjelent az Országos Korrupcióellenes Ügyészség székházában Carmen Dan. A belügyminisztert – mint Teleorman megye egykori prefektusát – tanúként hallgatják ki a Tel Drum-ügyben. A korrupcióellenes ügyészség 2017 novemberében jelentette be, hogy a Tel Drum-ügyben szervezett bűnözői csoport megalakítása, hivatali visszaélés és csalás gyanújával büntetőeljárást indított Liviu Dragnea volt megyei­tanács-elnök ellen. (Agerpres)

LESZAKADT EGY FELÜLJÁRÓ két betoneleme az észak-erdélyi autópályát a dél-erdélyi sztrádával összekötő A10-es, Szászsebes és Torda közötti autópálya most épülő szakaszán Tövis közelében szerdán. A 14B jelzésű főút fölött átívelő felüljárónál két betonelemet már a helyükre emeltek, a daru éppen a harmadikat tette volna a helyére, amikor megbillent, a kilengő betonelem pedig lesodorta a már korábban felhelyezetteket. A balesetben egy munkás is megsérült, amikor lezuhant egy tartóoszlopról. Kórházba szállították, de sérülései nem súlyosak. (Főtér)

MEDVETÁMADÁS, MEDVEHAJTÁS. Két külföldi turistára támadott a medve szerdán a Fogarasi-havasokban. A férfi és a nő az Urlei völgyében tartózkodott, amikor rájuk támadott a nagyvad. A Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség illetékesei szerint a sérült férfit a marosvásárhelyi kórházba szállították a rohammentő-szolgálat helikopterével. Kedden a Szent Anna-tó mellett és Tusnádfürdőn is ellátogattak az emberek közelébe a nagyvadak, ezért hatósági erővel kellett őket eltávolítani. A Szent Anna-tónál egy anya­medve és két bocsa közelített meg túlságosan is egy éppen falatozó gyerekcsoportot. Azonnal értesítették a csendőrséget, a kiérkező egyenruhások pedig odébb tessékelték a vadakat, és egy ideig a közelben maradtak, arra az esetre, ha visszatérnének. Tusnádfürdőn egy nő hívta ki a csendőröket, ott ugyanis a város szélén bóklászott egy állat. A mackót itt is visszakergették az erdőbe. A csendőrség arra kéri a lakosságot, hogy senki ne etesse a medvéket, s ha medvével találkoznak, ne próbálják elkergetni, hanem azonnal hívják az illetékes hatóságokat az 112-es sürgősségi számon. (Főtér)